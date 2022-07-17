Aydıncık ve Bozyazı'da asfalt çalışmaları sürüyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım ekipleri, Mersin'in batı bölgelerinde yol yapım ve bakım çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, Bozyazı ilçesinin önemli caddelerinden birisi olan Atatürk Caddesi'nde çalışmalarını tamamladı. Atatürk Caddesi'nde 700 metre uzunluğundaki yolun doğu şeridinde deforme olan kısmı yenileyen ekipler, bin 100 metre uzunluğundaki Mustafa Deniz Caddesi'nde bakım, onarım ve kaldırım yapımı çalışmalarını da bitirdi. Ulaşımda sorun oluşturan yolları zaman kaybetmeden düzelterek vatandaşların hizmetine sunan ekipler, çalışmalarına belli bir plan ve program çerçevesinde devam ediyor.

Aydıncık Duruhan Mahallesi'nde 4 bin 800 metre yol asfaltlandı

Özellikle kırsal mahalle ve grup yollarında yoğun mesai harcayan ekipler, yine aynı bölgede yer alan Aydıncık ilçesine bağlı Duruhan Mahallesi'nde 4 bin 800 metre uzunluğundaki yolda zemin düzenleme işlemi ve asfalt temel hazırlığının ardından, çift kat sathi kaplama asfalt çalışmasını tamamladı. Toplam 22 kilometre uzunluğundaki yolda asfaltlama çalışmaları, belli bir plan ve program çerçevesinde devam ediyor.

Kent genelinde yoğun mesai harcayarak önce zemin sıkılaştırma ve iyileştirme işlemini uygulayan ekipler, 2022 yılı yaz dönemi sathi kaplama asfalt programı çerçevesinde çalışmalarına, programa alınan birçok noktada devam edecek.