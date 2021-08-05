Aydıncık yangınında zarar gören evler tamir ediliyor

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan yangın nedeniyle zarar gören evlerde, belediye ekipleri tarafından tamirat çalışmaları gerçekleştiriliyor.

28 Temmuz'da başlayarak şehir merkezine kadar inen yangın nedeniyle evlerinde maddi hasar oluşan Aydıncıklıların yardımına Anamur Belediyesi de koştu. Belediye Başkanı Hidayet Kılınç'ın talimatı ile bölgeye sevk edilen ekipler, yangında zarar gören evlerde bakım onarım ve tamirat çalışmaları gerçekleştiriyor.

Yangından sonra Anamur Belediyesi tarafından Aydıncık'ta yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Kılınç, “Yangın esnasında ve sonrasında bölgeye gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek maksadıyla hemen bir ekip kurarak Aydıncık'a sevk ettik. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın evlerinde onarım çalışmalarını sürdürüyor. Yangından zarar gören evlerimizde sıva tamiratı ve boya-badana işleri gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın bir an önce evlerine girmelerini sağlayacağız. Anamur Belediye Başkanlığı olarak dara düşen vatandaşlarımızın imdadına koşmayı en öncelikli görevimiz olarak görüyoruz. İnşallah yaşadığımız bu zorlu süreci el birliği ile atlatacak, yaralarımızı birlikte saracağız” dedi.