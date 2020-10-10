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Aydıncık'taki orman yangını söndürüldü

Mersin’in Aydıncık ilçesinde dün öğleden sonra çıkan orman yangını, Bozyazı ilçesi Gözsüzce Mahallesindeki yerleşim yerleri ve seralara sıçramadan Anamur, Bozyazı ve Gülnar orman işletme müdürlüğüne bağlı ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahale sonucu akşamın ilerleyen saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde dün öğleden sonra çıkan orman yangını, Bozyazı ilçesi Gözsüzce Mahallesindeki yerleşim yerleri ve seralara sıçramadan Anamur, Bozyazı ve Gülnar orman işletme müdürlüğüne bağlı ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahale sonucu akşamın ilerleyen saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü.


Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesi Sırtlan Koyağı mevkiindeki orman gençlik sahasında çıkan yangında yaklaşık 30 hektarlık alanda bulunan yetişmiş kızılçam fidanının zarar gördüğü, ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ettiği bildirildi.


Yangın sırasında D-400 Karayolu üzerinde seyreden araçların ise yangını görüntülemek ve bakabilmek için duraklamaları uzun araç konvoylarına neden oldu.


Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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