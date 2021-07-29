Aydıncık'taki yangın yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangının yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladığı, vatandaşların evlerini boşaltarak sahil kesimlerine doğru kaçtığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Mersin'in Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesi'nde başlayan, gece saatlerinde ise ilçe merkezine kadar inen yangın devam ediyor. Bugün gündüz saatlerinde havadan da müdahalenin etkisiyle yangın kısmen kontrol altına alınabilirken, akşam saatlerinde rüzgarın etkisiyle yangın yeniden etkisini göstermeye başladı. Özellikle Cumhuriyet Mahallesi'nde etkisi gösteren yangın dolayısıyla bölgede oturan vatandaşlar evlerini boşaltıp, sahil kesimlerine kaçarken, poyraz nedeniyle ekipler karadan yangına müdahalede güçlük çekiyor.

Bölgede şiddetli rüzgar etkisini sürdürürken, bir taraftan ekipler yangına müdahale etmeye çalışıyor bir yandan da evinde kalan vatandaşların tahliyesini gerçekleştiriyor.