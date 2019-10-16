Aydın'dan gelip hasmını Tarsus'ta öldürdü

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi hasmı olduğu iddia edilen şahsı öldürdü.

Olay, Yunus Emre Mahallesi Hayvan Pazarı'nda meydana geldi. Aydın'dan sabah 07.00 sıralarında Tarsus'taki hayvan pazarına gelen F.Y. (69) adlı şüpheli Kemal Öztunç'u aramaya başladı. F.Y. belindeki silahı çıkararak havyan pazarındaki kafeteryada Kemal Öztunç'a (66), rastgele ateş etti. Bir şarjörü Kemal Öztunç'un üzerine boşaltan şüpheli ikinci şarjörü de takıp olay yerinden uzaklaştı. Kemal Öztunç olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede yaptığı araştırmada, bir bahçe içerisinde saklanan F.K.'yi suç aleti ile birlikte yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.