Aynamdaki Gölgeler sağlık çalışanları için sahnelendi

Korona virüs salgınıyla mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanları, Yenişehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncularının sahnelediği Aynamdaki Gölgeler oyunu ile stres attı. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Barış Salonunda sahnelenen oyunu, Toros Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Güntekin Çalışkan ve hastanede görev yapan sağlık çalışanları ile aileleri izledi.

Yenişehir Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Deniz Özen, oyun sonrası yaptığı konuşmada, zorlu pandemi sürecinde sağlık çalışanlarını bir nebze de olsa mutlu etmek için oyunu sahnelediklerini belirterek, “Bugünün anlamı bizim için çok önemli. Çok özel bir akşam bugün, çünkü her zaman olduğu gibi bu zorlu pandemi sürecinde de bizler için canlarını feda eden sağlık çalışanlarımız, Toros Devlet Hastanesinin kıymetli çalışanları için bu oyun oynandı. Bu zorlu pandemi sürecinde bizler için çok çok fedakarlıklarda bulundunuz, bizler de sizin için bir oyun sergiledik ama tabi ki karşılığı değil. İyi ki varsınız iyi ki buradasınız” dedi.

Toros Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ruhsar Uçar ise tüm dünyanın korona virüs salgını ile mücadele ettiğini anımsatarak, bu zorlu süreçte sanatın insanları iyileştirdiğini söyledi. Uçar, “Çok büyük sıkıntılar yaşadık, canlarımızı kaybettik; sayılarla ifade edilemeyecek derecede değerliydi onlar. Kimimizin annesi, kimimizin kardeşi, evladı, en yakın tanıdığımız insanlar, canlarımızdı onlar bizim. Hala büyük bir fedakarlıkla en yakınımızın sağlığından korkarak çalışmamıza devam ediyoruz. Yitirdiğimiz şehitlerimizi büyük bir saygıyla anıyoruz. Onların fedakarlıklarının elbette hiçbir maddi, manevi karşılığı yok. Yenişehir Şehir Tiyatrolarına çok teşekkür ediyoruz. Hayat gayesi hepimizi bir birimizden uzaklaştırıyor ama sanat yakınlaştırıyor ve iyileştiriyor. Bugün bunun şifalandırıcı gücüyle bizimle birlikte oldunuz, destek verdiniz. Sonsuz teşekkürler, sağ olun var olun” diye konuştu.

Tek perde halinde sahnelenen oyunun yönetmenliğini Çağlar Ekinci üstelenirken, oyuna esin kaynağı olan öyküler Veli Polat, Çağlar Ekinci ve Volkan Güneri'ye ait.