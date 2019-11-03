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Aynı arsada 3 saat arayla 2 kez yangın çıktı

Mersin’in Erdemli ilçesindeki Lamos Kalesi yakınlarında hurdalar ve çalılarla kaplı arsada, 3 saat içinde çıkan 2 yangında itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Lamos Kalesi yakınlarında hurdalar ve çalılarla kaplı arsada, 3 saat içinde çıkan 2 yangında itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre İlçeye bağlı Limonlu Mahallesindeki Lamos Kalesi yakınlarında içinde hurdaların döküldüğü çalılarla kaplı bir arsada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekiplerince söndürüldü. Ancak ilk yangından yaklaşık 3 saat sonra aynı bölgede ikinci bir yangın daha çıktı. Gelen ihbarla ekipler yangına bir kez daha müdahalede bulundu. Yangın büyümeden söndürüldü.


Olay yerine gelen güvenlik ekiplerince yangınların çıkış sebebiyle ilgili inceleme yapıldı.

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