Ayvagediği'nde Türk Halk Müziği konseri

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Topluluğu (THM), 'Yayla Şenlikleri' çerçevesinde Toroslar ilçesinin Ayvagediği yaylasında konser verdi.

Büyükşehir Belediyesi hafta sonunda yaylalık yerleşim yerlerindeki vatandaşlara müzik ziyafeti sundu. Cuma akşamı Tarsus'a bağlı yaylalık yerleşim yerlerinden Çamalan'da Mersinlilerle buluşan THM ekibi, pazar akşamı da Toroslar ilçesinin Ayvagediği yaylasında sahne aldı. ‘Yayla Şenlikleri' çerçevesinde düzenlenen etkinliklerde, çocuklar için yüz boyaması, balonlarla eğlenceli figürler oluşturma, lazer gösterisi gibi birçok keyifli aktivite yapıldı.

Erdal Koşar'ın şefliğinde gerçekleştirilen konserde 14 kişilik saz ekibi yer alırken, Özge Çabuk, Çiğdem Akdoğan, Önder Sezgin ve Cengiz İşleyen solist olarak Türk Halk Müziğinin birbirinden güzel eserlerini seslendirdi. Türkülerle şenlenen vatandaşlar kimi eserde halay çekti.

Düzenlenen programda hem çocuklar hem de büyükler doya doya eğlendi.