Azeri pop yıldızı Çınare Melikzade, Toroslar'da konser verecek

Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında Mersin'e gelecek olan Azerbaycan'ın ünlü pop yıldızı Çınare Melikzade, Toroslar Belediyesi Amfi tiyatroda ücretsiz konser verecek.

Şarkıları ve yorumuyla gençliğin gönlünde taht kuran Azerbaycan'ın yıldız pop şarkıcısı Çınare Melikzade, 20 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00'de Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'nde bulunan Toroslar Belediyesi Amfi Tiyatro'da Mersinlilerle bulaşacak.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek etkinlikte Mersinlilere müzik ziyafeti yaşatacak olan Çınare Melikzade'nin konserine tüm sanatseverleri davet etti. Bu yıl 18'inci kez sanatseverlere kapılarını açan ve dünyaca ünlü isimleri Mersin'de ağırlayan 18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'ne destek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Başkan Yılmaz, organizasyonda emeği geçen festival yönetimini de tebrik etti. Kültür ve sanat alanında yapılan her türlü çalışmanın yanında olacaklarını ifade eden Yılmaz; “Bir kentin gelişmesinde sanat ve kültür çok önemli bir unsurdur. Bugüne kadar başarıyla çalışmalarını sürdüren Mersin Uluslararası Müzik Festivali de kentimizin ulusal ve uluslararası tanıtımına büyük katkılar sunmaktadır. Bu festivale destek vermekten onur duymaktayız” dedi.