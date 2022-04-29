Azeri sanatçı Jamal Aliyev, Mersin Uluslararası Müzik Festivalinde sahne alacak

Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Azeri viyolonsel sanatçısı Jamal Aliyev'i Mersinlilerle buluşturacak.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, Dvorak'ın Çello Konçertosunu seslendirecek olan Jamal Aliyev, 31 Mayıs'ta Mersin Kültür Merkezinde sahne alacak. Şef İbrahim Yazıcı yönetiminde Festival Orkestrasının eşlik edeceği konserde, Dvorak Çello Konçertosu ile birlikte Çaykovski'nin 5. Senfonisini Festival Orkestrası seslendirilecek.