Azmetti, çalıştı, diplomasını aldı 63 yaşında usta öğretici oldu

Mersin'de 63 yaşındaki Şenay Kaval, ortaokul ve liseyi hayat boyu öğrenme kurumlarında tamamladıktan sonra 'usta öğretici' belgesi olarak Halk Eğitim Merkezi'nde görev yapmaya başladı.

Çeşitli nedenlerden dolayı eğitim hayatını yarıda bırakmak zorunda kalan Kaval, ortaokul ve liseyi hayat boyu öğrenme kurumlarında tamamladı. Ardından Mersin Olgunlaşma Enstitüsü'ne kayıt yaptırarak mesleğine yönelik eğitim alan Kaval, önce ustalık sonra da usta öğreticilik belgesi alarak 63 yaşında usta öğretici oldu. Şu anda Mezitli Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki yaşlı bakım merkezinde el sanatları alanında görev yapann Kaval,

"Hayat boyu öğrenme kurumları sayesinde hem yarım kalan eğitimimi tamamladım hem de 63 yaşından sonra iş sahibi oldum. Öğrenmenin yaşı yoktur diyorum ve herkesi halk eğitim merkezlerine davet ediyorum. Mersin'de öğrenme hayat boyudur" dedi.