Baba yazarlar, Babalar Günü'nde kitaplarını imzaladı

Babalar Günü dolayısıyla Mersin'in merkez Akdeniz ilçe Belediyesi ile Mersin Yazarlar Derneği (MYD) işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, baba yazarlar kitaplarını imzaladı, şairler de baba konulu şiirlerini okudu.

Mersin Yoğurt Pazarı Parkı'nda düzenlenen etkinliğe, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yoğurt Pazarı Parkı civarından geçen vatandaşların dikkatini çeken etkinlikte, şiir sergileri ilgi gördü. Şairlerin şiirlerini dinleyen vatandaşlar, yazarların kitap stantlarını gezdi. Etkinlikte bazı çocuklar da babalarına yazdıkları şiirleri okudu. Etkinliğe, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin Büyükşehir Belediyesi Stratejik Daire Başkanı Bedrettin Gündeş, MYD Başkanı Rüştü Aydın, yazarlar ve şairler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan derneğin başkanı Rüştü Aydın, babaların kıymetinin yaşarken bilinmesi gerektiğini vurgulayarak, "Baba atadır, baba güç demektir. Babasını örnek alan oğul, yaptığı her işte başarılı olacaktır. Mersin Yazarlar Derneği olarak, imza etkinliği ile her oğlun babasına hediye edeceği bir kitap olsun istedik. Akdeniz Belediye Başkanımız Mustafa Gültak bizlere kapı açtı, imkan sağladı ve bu etkinliği düzenledik. Kendilerine teşekkür ediyorum. Etkinliğe emeği geçen ve katılım gösteren yazar-şair dostlarıma da şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Başkan Mustafa Gültak ise konuşmasında babalık görevinin ağırlığı ve önemine değindi. “Nasıl ki aile, toplumun temel taşı ise babalarımız da bu temeli ayakta tutan çok büyük sağlam çınarlarıdır” diyen Gültak, "Babalarımız her şeyin en güzelini hak eder. Çünkü onlar bizim için karşılıksız her türlü vefayı, cefayı ve fedakarlığı veren bizim en büyük yol göstericilerimizdir. Başımız dara düştüğünde yanımızdadır. İyi günde kötü günde her zaman yanımızdadır babalarımız. En sıkıntılı günlerimizde gölgesinde soluklandığımız çınarlar gibidir babalarımız. Onların bir tek isteği vardır; Çocuklarına güzel bir gelecek hazırlayabilmek, ahlaklı, örf ve adetini bilen, devletini, milletini, bayrağını, cumhuriyetini, ülkesini seven bir nesil yetiştirmektir" şeklinde konuştu.

Mersin Yazarlar Derneği'nin çalışmalarına da değinen Gültak, “Kentimizde 2006 yılında kurulan, edebiyat tarih ve kültür ve sanata yönelik projelerine imza atan MYD, toplumda kitap okuma alışkanlığını geliştirmek için renkli etkinliklere imza atmakta ve farkındalık sağlamaktadır. Yeni yetişen genç şair ve yazarlarımıza hamilik yaparak, yol gösterdikleri için başkanımıza, yönetimine ve dernek gönüllülerine teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Babalar Günü'nde, şair ve yazarları Mersinlilerle buluşturan Başkan Aydın ve dernek yönetimine teşekkür eden Gültak, "Babalar Günü vesilesi nedeni ile tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutlar, aileleri ile birlikte sağlıklı mutlu ve huzurlu bir hayat dilerim. Mersinli hemşerilerimizin babalar gününü tebrik eder, ebediyete intikal eden tüm babalarımıza Allah'tan rahmet dilerim. Akdeniz Belediyesi olarak her zaman ama her zaman sanatın ve edebiyatın yanında yer alacağımıza da buradan bir kez daha söz veriyorum" ifadelerini kullandı.