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Bacağı kırık keçi, mahsur kaldığı kayalıklardan AKUT ekiplerince kurtarıldı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde sağ arka bacağı kırık olduğu için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan keçi, AKUT Mersin ekibinin 5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sağ arka bacağı kırık olduğu için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan keçi, AKUT Mersin ekibinin 5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.


AKUT'tan yapılan açıklamaya göre, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bacağı kırık bir keçinin çıktığı kayalıklarda mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye 7 kişilik kurtarma ekibi gönderildi.


Ekipler, yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu halat yardımı ile ulaştığı keçiyi kurtararak sahibine teslim etti.

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