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Bacağından bıçaklanan genç kan kaybından öldü

Mersin’de iki arkadaş arasında ’para’ meselesinden çıktığı ileri sürülen tartışma sonucu bacağından bıçaklanan 27 yaşındaki genç, kan kaybından öldü.

Mersin'de iki arkadaş arasında 'para' meselesinden çıktığı ileri sürülen tartışma sonucu bacağından bıçaklanan 27 yaşındaki genç, kan kaybından öldü.


Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Palmiye Mahallesi'nde birlikte alkol alan Buğra Uraz ile Oğuz Ç. arasında, 'para' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Uraz'ın evinde yaşanan kavga sırasında Oğuz Ç., yanında taşıdığı bıçakla arkadaşını bacağından bıçakladı. Yaralanan Buğra Uraz, bıçağın atardamara denk gelmesi üzerine kısa sürede kendinden geçti. Paniğe kapılarak kanı durdurmak için çabalayan Oğuz Ç., olay yerine giden polis ekiplerince suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alındı. Aşırı kan kaybeden Buğra Uraz'ın ise sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği anlaşıldı.


Oğuz Ç.'nin emniyet müdürlüğündeki sorgusunun sürdüğü, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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