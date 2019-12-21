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Ba??ml?l?k ile M?cadele ?l Koordinasyon Kurulu toplant?s? ger?ekle?tirildi

Mersin Ba??ml?l?k ile M?cadele Koordinasyon Kurulunun 2019 y?l? 4’?nc? toplant?s?, Vali Ali ?hsan Su ba?kanl???nda ger?ekle?tirildi.

Mersin Ba??ml?l?k ile M?cadele Koordinasyon Kurulunun 2019 y?l? 4'?nc? toplant?s?, Vali Ali ?hsan Su ba?kanl???nda ger?ekle?tirildi.


Mersin Ba??ml?l?k ile M?cadele Koordinasyon Kurulu toplant?s?, Valilik toplant? salonunda, vali yard?mc?lar?, ilgili kamu kurum ve kurulu? m?d?rleri ile sivil toplum kurulu? temsilcilerinin kat?l?m?yla yap?ld?.


Toplant?n?n a??l???nda konu?an Vali Su, T?rkiye'de ve Mersin'de ba??ml?l?kla m?cadele konusunda ?ok ciddi ?al??malar yap?ld???n? belirterek, bu ?er?evede g?venlik g??lerinin y?r?tt??? ba?ar?l? operasyonlara dikkat ?ekti. Ba??ml?l?kla m?cadele konusunda sivil toplum kurulu?lar? taraf?ndan da ?ok ?nemli ?al??malar yap?ld???n? belirten Vali Su, y?r?t?len ba?ar?l? ?al??malar?n bundan sonra da kararl?l?kla s?rd?r?lece?ini ifade etti.


Mersin ?niversitesi Halk Sa?l??? Anabilim Dal? Ba?kan? Prof. Dr. Cafer Tayyar ?a?maz'?n madde ba??ml?l??? konusunda bir sunum ger?ekle?tirdi?i toplant?da, Mersin Amatem Sorumlu Hekimi Psikiyatri Uzman? O?uzhan Do?an da 'Ak?ll? U?ra?lar Projesi' ile ilgili bilgiler verdi.


G?r?? ve ??z?m ?nerilerinin al?nd??? toplant?, g?ndem maddelerinin g?r???lmesi ile sona erdi.

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