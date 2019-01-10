Baha Akıner'den ilk şiir kitabı: Aşk Aşk'ına

MERSİN (İHA) – TRT radyolarında 27 yıldır görev yapan, son 10 yılını TRT Çukurova Radyosu'nda geçiren Baha Akıner, kaygılarından yola çıkarak son 4 yılda kaleme aldığı şiirlerini ‘Aşk Aşk'ına' adlı şiir kitabında topladı. Akıner, 8 yaşındaki oğlu Efe'nin isim babası olduğu ilk şiir kitabının ardından bu yıl içinde bir deneme ve bir şiir kitabı daha çıkarmayı planlıyor.

Radyoda yayın şefi olarak görev yapan Baha Akıner, Aşk Aşk'ına isimli ilk şiir kitabı ile İHA Mersin Bürosunu ziyaret etti. Ziyaretinde, büro sorumlusu Hüseyin Kar ile kitabı üzerine sohbet eden Akıner, kitabının çıkış öyküsü ve yazma tutkusunu da anlattı.

Kitabın isim babasının oğlu Efe olduğunu belirten Akıner, “Meslek örgütümün seçimlerinde yoğun bir dönem geçirdik ve 8 yaşındaki oğlum Efe ile bir hafta kadar görüşemedik. Birbirimizi çok özledik. Seçimden sonra kahvaltıda bir haftanın ardından ilk defa bir araya geldik ve oğlum bana, ‘Baba neredesin? Ben seni çok özledim. Seninle aşk aşkına konuşalım' dedi. Ben de bunu sosyal medya hesabımda yazdım. Arkadaşlarım da bu cümleyi kitabımın ismi yapmamı önerince ilk şiir kitabımın ismi ‘Aşk Aşk'ına' oldu” dedi.

“Kaygılarım ve özlemlerimden yola çıktım”

Kaygılarının, özlemlerinin ve hayallerinin kendisini yazmaya ittiğini dile getiren Akıner, 3-4 yıl önce içindekileri yazıya dökmeye başladığını ifade etti. “Kaygılandığım her şeyi, hissettiklerimi, özlemlerimi, hayallerimi yazmaya başladım” diyen Akıner, yazdıklarını sosyal medyada paylaştığını, arkadaşlarının önerisiyle de yaklaşık 250 250 şiirin 80'ini kitaplaştırmak üzere seçtiğini kaydetti. İzmir'den matbaa sahibi çocukluk arkadaşının kitabına sponsor olduğunu aktaran Akıner, “Kitap ücretsiz basıldığı için ben de şu ekonomik krizde insanlar edebiyata, şiire, güzel şeylere yaklaşsınlar diye, çünkü çok ihtiyacımız var; ücretsiz kendim bizzat takdim etmek istedim arkadaşlarıma. Sosyal medyadakiler dahil tüm dostlarıma, arkadaşlarıma, gazeteci arkadaşlarıma kitabımı ücretsiz olarak ulaştırdım. Türkiye genelinde yaklaşık 500 kitabı arkadaşlarımla buluşturdum” diye konuştu.

Hala yazmaya devam ettiğini belirten Akıner, “İnsanlık, vatanımız, çevremiz, çocuklarımız, dostlarım adına kaygılarım var. Özellikle çocuklarımızın güzel şeyler yaşayabileceklerini düşünmüyorum. Gitgide daha kötüye gidiyor her şey, çok kötü bir dönemde yaşıyoruz. Bir şekilde bu durumu tersine döndürmemiz ve bununla ilgili iyi hikayelerin süratle çoğalması gerekiyor. Samimiyeti, insanlığı, paylaşmayı, sevgiyi, eski güzel günleri ne yazık ki çok fazla yaşayamıyoruz. Ben de bu kaygılarımla ilgili yazıyorum. Yaşadıklarım, yaşayamadıklarım, hayallerim de var içinde. Kitabımda aşk, kavuşamama, hasret, sevginin yanında sosyal kaygılarım, örneğin şehitlerle ilgili şiirlerim de yer alıyor. Biz yaşayamadığımız güzellikleri, özlemlerimizi yazıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu yıl bir deneme bir şiir kitabı daha çıkaracağım”

Şiir dışında yaklaşık 300 tane deneme yazısı olduğunu ve şu günlerde bu yazılarını kitaplaştırma hazırlığına başladığını da anlatan Akıner, şunları söyledi: “Editörlüğünü de kendim yapıyorum. İlk kitabımda bir yayınevi ile anlaşmadım ama deneme kitabımda bir yayınevi ile sadece basılması ve fuarlara katılım anlaşması yapmayı düşünüyorum. İlk kitabımı ücretsiz dağıttım, ikinci kitabımda da masrafları çıktıktan sonra bir meblağ kalırsa bir vakfa bağışlamayı düşünüyorum. Deneme kitabımı da sanırım 3-4 ay sonra çıkarmış olacağım. Şu anda elimde 60'a yakın şiir birikti. Bu yıl içinde ikinci bir şiir kitabı da çıkarmayı düşünüyorum. Çok etkilendiğim şairler var Nazım Hikmet, Can Yücel, Özdemir Asaf, İlhan Berk gibi. Sürekli yazmaya devam etmek istiyorum. Herkesin mesleğinin dışında bir şeyle ilgilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yoksa hayat gerçekten çok zor. Ben şu an yazma tarafını seçtim. Bu yazdıklarımın hepsi benim hikayem, hepsinin bir hikayesi var. Kim ne kadar sahiplenirse o kadar gururlanıyorum kendimle; demek ki insanlara bir şeyler aktarabiliyorum diyorum. Yazmaya devam edeceğim.”