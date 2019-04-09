Bahar yorgunluğuna karşı doğal reçete

Gök, kahvaltıda yumurta, muz ve yulaf ezmesine yer açarak güne enerjik başlanabileceğini, yoğurda kakao ekleyerek stresin azaltabileceğini, günde bir avuç kabak çekirdeği ile de bağışıklık sisteminin güçlendirilebileceğini belirtti.

Kışın soğuk günleri yavaş yavaş yerini ılık bahar günlerine bırakırken, 'Çok yoruluyorum, sürekli bitkin hissediyorum' gibi şikayetler de giderek daha fazla duyuluyor. Bahar ayının gelişi kimine enerji ve canlanma hissi verirken, kimilerinde ise halsizlik, yorgunluk, sürekli uyuma isteği, eklem ağrısı, mutsuzluk ve dikkat dağınıklığı gibi sorunlara neden olabiliyor. Üstelik önlem alınmadığı takdirde bu yorgunluk kronikleşebiliyor.

Oysa doğru bir beslenme programıyla bahar yorgunluğuyla baş etmenin mümkün olduğunu belirten VM Medical Park Mersin Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Meltem Gök, bahar yorgunluğundan muzdarip olanlara doğal beslenme önerilerinde bulundu.

"Kahvaltıda yumurtadan vazgeçmeyin"

Kahvaltıda protein kaynağı olan yumurtadan vazgeçilmemesi tavsiyesinde bulunan Gök, önerilerini şöyle sıraladı:

"Yumurta; demir, krom iyot mineralleri ile niasin, E ve B2 vitamini açısından da zengin olduğu için bitkinlik hissini azaltır. Sabah yenilen bir adet yumurta, hızlıca enerji verir. Tam bir enerji bombası olan muz, uyandığınızda şeker ihtiyacınızı bastırmak için harika bir başlangıç olabilir. B vitaminleri, lif, potasyum ve karbonhidrat açısından zengin olan muz, hem fiziksel hem de zihinsel yorgunlukla mücadele eder. Enerji depolarını doldurur ve kas onarımını hızlandırır. Ete kıyasla daha fazla demir içeren kakaoyu yoğurda veya hazırladığınız smoothieye ekleyebilirsiniz. Kakao, stresi ve yorgunluğu azaltarak enerji veren magnezyumun da en önemli kaynağıdır. Ayrıca B vitaminleri, protein, lif ve çinko açısından da zengindir. Yulaf ezmeli bir kahvaltıyla güne enerjik başlayabilirsiniz. Zira yorgunlukta mücadele eden bir başka ürün de yulaf ezmesidir. İçinde hem bolca karbonhidrat hem de beyninizi ve kaslarınızı harekete geçiren glikojen vardır. Ek olarak protein, magnezyum, fosfor ve B1 vitamini gibi birçok önemli besleyici de enerji seviyesini artırmaya yardımcı olur."

"Her öğünde yoğurt"

Bahar yorgunluğunu atmak için her öğünde yoğurt tüketilmesi önerisinde de bulunan Gök, şöyle devam etti:

"Protein, kalsiyum ve magnezyumun en önemli kaynaklarından biri olan yoğurt, sabahın erken saatlerinde veya yoğun tempolu bir iş gününün ardından kendinizi enerjik hissetmek ve yorgunluğunu atmak için birebirdir. Her öğünde probiyotik yoğurt tüketebilirsiniz. Kabak çekirdeği yorgunlukla mücadele etmek için ideal. İçinde yüksek seviyede protein, sağlıklı omega-3 yağ asitleri ve B1, B2, B5 ve B6 vitaminleri içerir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek, enerji vermek ve yorgunluk belirtileri ile mücadele etmek için günde 1 avuç kabak çekirdeği tüketebilirsiniz. Bahar geçişlerinde su tüketimini artırın. Yorgunluk, vücudun susuz kaldığının baş göstergesidir. Gün boyu hiçbir fiziksel aktivitede bulunmasanız bile terleme yoluyla su kaybedersiniz. Bu nedenle günde mutlaka 8 bardak su içmeye özen gösterin. Açık havada yapılan sporun etkisi daha fazla olduğundan özellikle bahar aylarında yapılabilecek en güzel spor yürüyüştür. Bunun dışında pilates, yoga ya da koşu da tercih edebileceğiniz alternatifler arasında yer alır. Kendinizi yormadan eğlenceli bir programla gevşeyebilirsiniz."