Bahçacı: "2040'da diyabetli hasta sayısı 642 milyon olacak"

Sinan Bahçacı, dünyada 430 milyon civarında diyabetli hasta olduğunu, bu sayının 2040 yılında artarak 642 milyona ulaşacağının öngörüldüğünü belirterek “Ülkemizde ki diyabetli hasta sayısı Sağlık Bakanlığı verilerine göre 5,5 milyonun üzerinde olup kronik hastalıklar içerisinde ön sıralarda yer alan ciddi bir halk sağlığı sorunudur” dedi.

Bahçacı, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında açıklama yaptı. Bahçacı, diyabetin günümüzde sıklığı ve oluşturduğu sorunlar nedeniyle tüm dünyada önemi gittikçe artan bir sağlık sorunu olduğunu vurguladı. Diyabetin insülin eksikliğinin, insülin direnci veya her ikisinin birlikteliği sonucu kanda glukoz seviyesinin yükselmesine bağlı olarak gelişen akut ve kronik komplikasyonlara neden olabilen sistemik bir hastalık olduğu bilgisini veren Bahçacı, “Hastalığın ortak sonucu olan kan şekeri yüksekliği şayet kontrol altına alınamazsa zaman içinde hastalarda retinopati, nefropati, nöropati ayak komplikasyonları gibi sorunların gelişmesine yol açar" dedi.

"Diyabetli bireyler bir dizi zorlukla karşı karşıyadır"

Sağlık Bakanlığı tarafından 2020 yılı Dünya Diyabet Günü temasının “hemşireler ve diyabet“ olarak belirlendiğini ifade eden Bahçacı, bu temanın belirlenme amacının hemşirelerin diyabetli bireyleri desteklemede oynadıkları önemli rol hakkında farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Hemşirelik mesleğinin Türk toplumu nezdinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Bahçacı, “Kelime anlamı olarak bakıldığında 'kız kardeş' ifadesine karşılık gelen hemşire bu gün sağlık profesyonellerinin yarıdan fazlasını oluşturmaktadır. Toplumun değerli bir üyesi olan hemşireler, çok çeşitli sağlık sorunları ile yaşayan insanları desteklemek için önemli rol oynamaktadır. Diyabetle yaşayan veya diyabete yakalanma riski olan bireylerin de bu desteğe ihtiyacı vardır. Diyabetli bireyler bir dizi zorlukla karşı karşıyadır ve hemşireleri onları destekleyecek becerilerle donatmak için eğitim çok önemlidir. Bu gün yataklı sağlık tesislerimizin neredeyse tamamında diyabet konusunda eğitimli hemşirelerimiz hastalarımız ve aileleri ile çok yakın bir işbirliği içerisindeler. Diyabetli bireylerin sayısı dünya çapında artmaya devam ettikçe, hemşirelerin ve diğer sağlık destek personelinin rolü, diyabet yönetiminde giderek daha önemli hale gelmektedir. Hemşireler genellikle diyabetli bireylerin etkileşim kurduğu ilk ve bazen tek sağlık profesyonelidir ve bu nedenle ilk değerlendirme, bakım ve tedavilerinin kalitesi hayati önem taşır” diye konuştu.

Hemşirelerin diyabetin erken teşhisi ve dolayısıyla erken tedavisini sağlanmak, komplikasyonları önlemeye yardımcı olmak için diyabetli bireylere diyabet yönetim eğitimi ve psikolojik destek sağlamak, tip 2 diyabeti önlemek amacıyla risk faktörü olan bireylere yardımcı olmak gibi kilit roller üstlendiğinin altını çizen Bahçacı “Erken tanının önem taşıdığı diyabet hastalığında, başta risk grubunda olanlar olmak üzere isteyen her vatandaşlarımız aile sağlığı merkezleri ve hastanelerde kan şekerlerini ücretsiz olarak ölçtürebilirler ve durumlarını kontrol ettirebilirler " ifadelerini kullandı.