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Bahçacı, engelli personellerle bir araya geldi

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, ’3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ dolayısıyla engelli personeli makamında kabul etti.

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla engelli personeli makamında kabul etti.


Bahçacı, engelli personele engellerinin engel olmadığını hatırlatmak ve onlara karşı toplumun duyarlılığını artırmak için bu buluşmayı gerçekleştirdiklerini belirterek, tüm engellilerin '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.


Engelli bireylerin de bir takım engellerine rağmen büyük başarılara imza atabileceğini vurgulayan Bahçacı, "Unutmayın ki, engelli olmak bir engel değildir. Çünkü hayaller, umutlar ve hedefler engel tanımaz. Engelli kardeşlerimizin sağlıklı bireylerle eşit koşullarda yaşayabilmesi için desteğe ve hayatlarının kolaylaştırılmasına ihtiyacı var” dedi.


Son yıllarda yapılan kanuni düzenlemelere de değinen Bahçacı, "Engelli birçok insan, hayatın her alanında sergiledikleri üstün başarılarla, azim ve kararlılıklarıyla hepimize örnek oluyorlar. Bize, yani devlete ve topluma düşen görev, engeli olan insanlarımızın kendilerini ve hayallerini gerçekleştirebilecekleri, eşit vatandaşlar olarak toplumda var olabilecekleri imkanları sunmaktır. Devletimiz 2005 yılında çıkardığı 'Engelliler Kanunu' ile eğitim hizmetlerinden bakım hizmetlerine, istihdamda ayrımcılığın önlenmesine kadar engelli vatandaşlarımızı ilgilendiren pek çok konuda önemli adımlar atmıştır. Devletimiz istihdam politikalarında yeti kaybı yaşayan vatandaşlarımıza pozitif ayrımcılık uygulayarak onların iş hayatında ve sosyal hayatta etkin rol almalarını sağlamıştır” diye konuştu.


Her sağlıklı bireyin engelli adayı olduğunu hatırlatan Bahçacı, her insanın kendi sağlığını korumak açısından daha özenli olması ve engelli vatandaşlara karşı empati duygusuyla yaklaşması gerektiğini sözlerine ekledi.

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