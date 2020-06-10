Bahçacı “Sağlık altyapı yatırımlarında epeyce yol aldık”

Sinan Bahçacı, son iki yılda il genelinde altyapı yatırımlarına ağırlık verdiklerini ve epeyce yol aldıklarını belirterek, Erdemli Devlet Hastanesi ek hizmet binasını yıl sonunda hizmete açacaklarını, Silifke Sağlık Kompleksi ile de Silifkelilerin hayalinin gerçekleştiğini söyledi.

İl Sağlık Müdürü Bahçacı, yeni normale geçiş sonrası sağlık personeline moral vermek ve devam eden sağlık yatırımlarını yerinde incelemek için Erdemli, Silifke ve Anamur ilçelerinde yer alan sağlık tesislerini ziyaret etti. Bahçacı'ya ziyaretinde, Personel Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Geldi ve Kamu Hastaneleri Hizmet Başkanı Uzm. Dr. Sekan Kılınç eşlik etti.

“Erdemli Devlet Hastanesi ek hizmet binasını yıl sonunda hizmete açacağız”

İlk olarak Erdemli Devlet Hastanesini ziyaret eden Bahçacı, yılbaşında ihalesi yapılarak yer teslimi gerçekleştirilen Erdemli Devlet Hastanesi ek hizmet binasının yıl sonunda hizmete gireceğini söyledi. Bahçacı, “Erdemli ilçesi, özellikle yaz döneminde mevcut nüfusunun birkaç katı insana hizmet veriyor. Mevcut hastanemizin kapasitesini arttırmak için yılbaşında ihaleye çıktık ve yer teslimini yaptık. İnşaatımız sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Yıl sonu itibarı ile burayı hizmete açacağız. Artan kapasite ile birlikte hem Erdemli halkına hem de tatilini burada geçirmek isteyen vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti vereceğiz” dedi.

“Sağlık kompleksi, çok yönlü hizmet veren bir sağlık tesisi olacak”

Daha sonra Silifke'ye geçen Bahçacı, Silifkelilerin hayali olan sağlık kompleksinde incelemelerde bulundu. Sağlık kompleksi ile ilgili bilgiler veren Bahçacı, “Burada daha önce Silifke Devlet Hastanesi vardı. Taşucu'na yeni devlet hastanesi yapılınca bu binanın yerini de sağlık tesisi olarak değerlendirmek istedik. Silifke'nin merkezinde yer alan bu sağlık kompleksi çok yönlü hizmet veren bir sağlık tesisi olacak. İçerisinde İlçe Sağlık Müdürlüğü, semt polikliniği, 20 ünitlik ağız ve diş sağlığı merkezi, 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu, aile sağlığı merkezi ve sağlıklı hayat merkezi olacak. Semt polikliniğimiz geçen hafta hizmete başladı. Ağız ve diş sağlığı merkezimiz de önümüzdeki hafta hizmete girecek. Bu süre zarfında Silifke Devlet Hastanesinde uzman hekim sayımızı 45'ten 58'e, pratisyen hekim sayımızı da 7'den 15'e çıkardık. Ayrıca, ilçe sağlık müdürlüğümüz bünyesindeki hekim arkadaşlarımızın sayısı arttı ve koruyucu sağlık hizmetleri ile ilgili birimler hizmet vermeye devam ediyor" diye konuştu.

“Anamur, Sağlıklı Hayat Merkezine kavuşuyor”

Anamur ziyaretine inşaatı devam eden Sağlıklı Hayat Merkezinden başlayan Bahçacı, inşaatta incelemelerde bulunarak, ilgililerden bilgi aldı. Bahçacı, “Nitelikli sağlık hizmeti vermenin ön koşullarından biri yetişmiş insan gücüdür. Bunu tamamlayan diğer unsur ise kaliteli sağlık altyapısıdır. Bakanlığımız ve İl Sağlık Müdürlüğü olarak tüm çabamız, bu iki unsuru bir araya getirerek halkımıza en iyi sağlık hizmetini sunmaktır. Özellikle son iki yıl içerisinde ilimizin ihtiyaç duyduğu altyapı yatırımlarına ağırlık verdik. Çok şükür epey bir mesafe aldık. Burası da onlardan biri. İnşallah yıl sonunda burayı da hizmete alacağız. Böylece arkadaşlarımız daha nezih bir ortamda vatandaşlarımıza hizmet verecekler” ifadelerini kullandı.

Sağlıklı Hayat Merkezinden sonra yılbaşında hizmete giren 150 yataklı Anamur Devlet Hastanesine geçen Bahçacı, hastaneyi gezerek personel ve vatandaşlar ile sohbet etti.