Bahçacı'dan sıcak hava uyarısı

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, sıcak ve nemli havaların insan sağlığını olumsuz yönde etkilediğini belirterek, "Güneş ışınlarının dünyamıza en dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında mümkünse dışarıya çıkılmamalı, çıkılması gerekiyorsa gölge yerler tercih edilmelidir" dedi.

Bahçacı, Ağustos ayı sonunda başlayan ve 6 Eylüle kadar devam edecek sıcak hava dalgasına ilişkin vatandaşlara uyarılarda bulundu. Nemli ve sıcak havaların insan sağlığını olumsuz yönde etkilediğini söyleyen Bahçacı, ”Yaz aylarının son günlerinde ülkemizi, özellikle güney ve güneydoğu illerimizi etkisi altına alan sıcak hava dalgası riskli grup diye tabir ettiğimiz yaşlı, çocuk, hamile ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızı sağlık açısından olumsuz etkiliyor. Bundan dolayı risk grubunda yer alan vatandaşlarımızın bu dönemde sağlıklarına çok daha fazla dikkat etmeleri gerekir” diye konuştu.

"Güneş ışınlarının en dik geldiği saatlerde mümkünse dışarıya çıkmayın"

Sıcak hava dalgasından korunmanın yolları hakkında da bilgi veren Bahçacı, alınacak bazı basit tedbirlerle sıcak hava ve yüksek nemin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini bir miktar azaltmanın mümkün olabileceğini belirtti. Bahçacı, "Mesela güneş ışınlarının dünyamıza en dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında mümkünse dışarıya çıkılmamalı, çıkılması gerekiyorsa gölge yerler tercih edilmelidir. Aşırı efor gerektiren işlerden kaçınılmalı, alkol, sigara ve aşırı yağlı yiyecekler tüketilmemeli, günde en az 2-2.5 litre su tüketilmeli, mevsim meyveleri, yeşil yapraklı sebzeler mutlaka öğünlerimizde yer almalı, açık renkli ve bol kıyafetler tercih edilmeli ve sık aralıklarla duş alarak vücudun ısısı düşürülmelidir” ifadelerini kullandı.

Sıcak havadan etkilenme ya da güneş çarpması durumunda kişilerin gölge, serin bir yere alınıp sırt üstü yatırılması gerektiğini ve bol su verilmesinin uygun olacağını ifade eden Bahçacı, "Normalde ani soğuk şok etkisi yapar ama sıcak çarpmalarında kişiye olabildiğince soğuk uygulama yapmakta fayda vardır. Bunları yaptıktan sonra vakit geçirmeden 112 acil sağlık hattı aranmalı veya kendi imkanlarımız ile güneş çarpması yaşayan kişiyi en yakın sağlık kuruluşuna götürmeliyiz” diye konuştu.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün ve ilde bulunan sağlık sunucularının, vatandaşların yaşamaları muhtemel sağlık sorunlarının çözümü için 7 gün 24 saat görev başında olduğunu vurgulayan Bahçacı, “Yaz aylarının son günlerinde ülkemizi etkisi altına alan aşırı sıcakları vatandaşlarımızın herhangi bir sağlık sorunu yaşamadan atlatmaları temennimizdir. Vatandaşlarımızın yaşaması muhtemel sağlık sorunlarının çözümü için aile sağlığı merkezlerimiz, acil sağlık hizmeti ambulanslarımız ve hastanelerimiz ile biz sürekli görev başındayız" şeklinde konuştu.