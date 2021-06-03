Bahçede çıkan yangını TOMA söndürdü

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir bahçede çıkan yangın, bölgede bulunan Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akgedik Mahallesi'nde bahçelerin bulunduğu alanda elektrik tellerinden kıvılcımların bahçeye düşmesi sonucunda kuru otlar tutuştu. Çıkan yangının, rüzgar sebebiyle büyümesi ve etrafa sıçraması riski üzerine bölgede bulunan TOMA aracından yardım istendi.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğünce Baraj Mesire alanında görevlendirilen TOMA olay yerine intikal ederek, ilk müdahalede bulundu. Yangın büyümeden, TOMA tarafından söndürüldü.