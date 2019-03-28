Bahçeli Mersin'de (1)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugünkü CHP yönetiminin zillete düştüğünü belirterek, "Bugünkü CHP yönetimi, Türkiye'nin muhaliflerinin esaretine girmiştir. Bugünkü CHP yönetimi, PKK'nın eline geçmiştir. Atatürk'ün CHP'si nerede, bugünkü CHP nerededir?" dedi.

Bahçeli, 31 Mart yerel seçimlerine 3 gün kala Mersin'de halka seslenerek, Cumhur İttifakı'nın MHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Hamit Tuna ile ilçe belediye başkan adaylarına destek istedi. Eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanındaki alanda düzenlenen mitingde konuşan Bahçeli, 31 Mart'ta Mersin'in tercihini Cumhurdan yana kullanacağına inandığını söyledi.

Konuşmasının devamında, CHP'ye oy verenlere, "Oyalanmayın, yalanlara kanmayın, istismara aldanmayın" diye çağrıda bulunan Bahçeli, "Bugünkü CHP yönetimi zillete düşmüştür. Bugünkü CHP yönetimi, Türkiye'nin muhaliflerinin esaretine girmiştir. Bugünkü CHP yönetimi, PKK'nın eline geçmiştir. Atatürk'ün CHP'si nerede, bugünkü CHP nerededir? Sözde Kürdistan'a oy veren bu CHP'dir, terör örgütleriyle iltisaklı kişileri belediyelere taşımayı amaçlayan bu CHP'dir. HDP ile pazarlık yapıp, belediyeleri peşkeş çekmeye çalışan bu CHP'dir. PYD, YPG'ye 'vatanlarını koruyan örgüt' diyen bu CHP'dir. PKK'lılara 'arkadaş' diyen bu CHP'nin ipotekli başıdır. 'YPG bize mi saldıracak?' diyen bu CHP'nin icazetli genel başkanıdır" ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu milliyetçi olursa dünya tersten döner, Kılıçdaroğlu ülkücü olursa güneş batıdan doğar"

CHP genel başkanının kalkıp, milliyetçiliği anlattığını, Sakarya Arifiye'deki tank-palet fabrikası üzerinden yalan üstüne yalan konuştuğunu söyleyen Bahçeli, "Milli silah sanayinden rahatsız. Çünkü tank-palet fabrikasında yapılacak silahlar YPG'yi vuracak, PKK'yı hedef alacak. Korkusu budur, kaygısı budur, telaşı bu yüzdendir. Ancak çabası boşunadır. Kılıçdaroğlu'nun maskesi düşmüştür. İhanet senaryosundaki rolü kabusa dönmüştür. Silah konusunda bazı odakların eline bakılsa memnun olacak. ABD'nin tutsağı olunsa, havalara uçacak. Türkiye sevgisi kalmamış, millete aidiyet hissi sıfıra inmiş. Kılıçdaroğlu, milliyetçilikten bahsediyor. Fren tutmuyor, ülkücü olduğunu iddia ediyor. Keşke olsaydı, keşke ülkümüzden feyizlenseydi. Geçmiş olsun. Zillete düştü düşeli, bırakın milliyetçiliği, milliliğinden bile eser kalmadı. Kılıçdaroğlu milliyetçi olursa dünya tersten döner, Kılıçdaroğlu ülkücü olursa güneş batıdan doğar" diye konuştu.

"Bugünkü CHP ve İYİ Parti yönetimi, düştükleri denizden çıkmak için HDP, PKK, FETÖ yılanına sarılmışlardır"

Bugünkü CHP yönetiminin, denizdeki balığın, karada komisyonculuğunu yapacak kadar fütursuz olduğunu öne süren Bahçeli, "Bugünkü CHP yönetimi, denizden geçeyim derken, çayda boğulacak kadar fikirsiz, kabiliyetsizdir. Bugünkü CHP ve İYİ Parti yönetimi, düştükleri denizden çıkmak için HDP, PKK, FETÖ yılanına sarılmışlardır. Deniz dalgasız, gemi dümensiz. CHP ve İYİ Parti yönetimi yalansız olmaz, yalansız duramaz. Bunlar bozguncudur, fesat yuvasıdır. CHP'ye oy veren kardeşlerim gelin bu zilletten vazgeçin. CHP'ye oy veren kardeşlerim, gelin bu Kılıçdaroğlu'na haddini bildirin. İYİ Parti'ye oy veren kardeşlerim, yeterince istismar edildiniz, yeterince meşgul edildiniz, yeterince siyasi kumpaslara mahkum edildiniz. Gelin Cumhur İttifakı'nda buluşalım, gelin komplolardan, komploculardan hesap soralım. İradenizi çalmaya heves edenlere, Demokrat Parti'nin hülle girişimlerine müsaade etmeyin. Mersin'in bereket ve birliği olan Cumhurun iradesine birlikte güç verelim" şeklinde konuştu.

"Bekamız tehdit çıkmazındadır"

Alandaki kalabalığa, "Soruyorum sizlere, Mersin için duruş gösterecek misiniz? Mersin için iradenizi gösterecek misiniz? Mersin'e sahip çıkacak mısınız? Mersin'de Cumhur İttifakı diyecek misiniz?" diye soran Bahçeli, şöyle devam etti:

"Dikkat ediniz; devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü risk altındadır. Uyanık olunuz, bekamız tehdit çıkmazındadır. Yedi düvelin gözü üzerimizdedir. Yedi başlı emperyalizm canavarının eli aramızda, fitnesi içimizdedir. Her yolu deniyorlar, her vasıtayı kullanıyorlar, her yolu mubah sayıyorlar. Maksatları Türkiye'yi bölmektir. Maksatları milleti birbirine düşürüp kırdırmaktır. Hain terör örgütü PKK'yı bunun için besleyip, destekliyorlar. YPG'yi silahlandırıp, önünü açmaları da bu sebepledir. FETÖ'nün arkasında durmaları boşuna değildir. 15 Temmuz işgal ve ihaneti Türkiye'yi yıkmak için planlanmıştır."

"Zillet ittifakı sistem kargaşası çıkarmak istiyor, rejim bunalımından çıkar umuyor"

15 Temmuz'da millete kastedildiğini, Türkiye'nin çembere alındığını, zalimlerin havadan, karadan, denizden ülkeyi kuşattığını ve hain kalkışmada 251 vatan evladının şehit edildiğini hatırlatan Bahçeli, "2 bin 193 kardeşimiz de yaralandı. Gelişmeler karşısında Türkiye'nin ağır ve şiddetli beka sorununa yüzümüzü dönemezdik. 15 Temmuz'dan sonra hükümet etme sistemi ile ilgili kutuplaşmanın devamına rıza gösteremezdik. Muhtemel krizlerin önüne geçmeliydik, darbe hazırlığını kaynağında kurutmalıydık, bir olmalıydık, iri olmalıydık. Biz hep bunu söyledik, bunu savunduk. Vakit kaybına tahammül yoktu, oyalanmak ülkemizin aleyhine olacaktı. Bu ülke için yeminimiz vardı, vazgeçilemeyecekti. 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' diyerek devletteki çift başlılığı giderelim istedik. Kriz ve kaosa karşı el birliği, güç birliği, fikir birliği içinde karşı koymayı kararlaştırdık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi böyle tesis ve tecelli etti. 31 Mart'ta yeni hükümet sistemine müzahir Mersin'in huzuruna çıkan yerel yönetimlerin varlığı tarihi bir mecburiyettir. Milli beka için bu büyük bir zorunluluktur. Çünkü zillet ittifakı sistem kargaşası çıkarmak istiyor, rejim bunalımından çıkar umuyor. Sokakların karışmasından, siyasi ve ekonomik karmaşadan gelecek bekliyor. Buna tahammül edemeyiz, Mersin bu zillete izin vermez" dedi.

"Zillet ittifakına PKK destek istiyor, FETÖ yardım dileniyor"

"Cumhur İttifakı tarih yazmaya hazırdır, Cumhur İttifakı Türkiye'yi zafere taşımaya ant içmiştir" diyen Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Alnımız aktır, vicdanımız paktır, elbette Mersin yükseklere layıktır. Tarihi ise şehit kanı ile yazılmıştır ve Türk milletinin eseridir. Bu eseri çiğnetmeyeceğiz, bu esere toz kondurmayacağız. Soruyorum sizlere; bir miyiz, beraber miyiz, birlikte 'Cumhur İttifakı' diyecek miyiz. Şimdi söz sırası 31 Mart'ta sizde. Karar sizin, elinizde ülke sizin, Mersin sizin, millet sizsiniz. Oyunuzu verin şer oyunu bozun, oyunuzu verin zilleti pişman edin. 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' diyenlerin, PKK'ya, FETÖ'ye umut bağlayanların sandıkta işini bitirin. Zillet ittifakına PKK destek istiyor, FETÖ yardım dileniyor. Türkiye ve Mersin'e şaşı bakan, ters yaklaşan, art niyetli planlar yapan kim varsa, CHP'nin, İYİ Parti'nin, HDP'nin yanında duruyor. Kürt kökenli kardeşlerim; tuzakları birlikte bozalım, fitnecileri, bozguncuları, kandan nemalanan teröristleri beraberce Adem'e mahkum edelim. Cumhur İttifakı'nın çatı altında hep beraber kucaklaşalım."