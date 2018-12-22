Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, altyapı çalışmalarını sürdürüyor

Bu kapsamda Mersin'de kurulan altyapı takımının tanıtımında konuşan Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, çalışmalarına hız vermeden devam edeceklerini ve lisanlı oyuncularını 600'den 3 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Geçtiğimiz sezon kurulan ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, A Takım'daki başarısının yanında altyapı çalışmalarını da hızlandırdı. Bu kapsamda birçok ilde altyapı takımları kurmaya başlayan kulüp, Mersin'de altyapı takımını kurdu. Şu anda 33 kişiden oluşan bir altyapı takımı kuran ekip, önümüzdeki günlerde bu sayıyı daha da artıracağını bildirdi. Mersin'de kurulan takımın tanıtımında konuşan İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, “Kulübün kuruluşuna ilk başta altyapılardan başladık. Hatta tesisleşmeyi, altyapıyı nasıl ve hangi şehirlerde yaparız?, diyerek kafa yorup kulübün kurulmasında emek sarf ettik. İstanbul'da sürekli altyapıdaki oyuncularımızla beraberiz. Geçen haftadan beri de diğer illerde kurduğumuz altyapı takımlarımızla buluşuyoruz. Sizlerle birlikte olmak bana mutluluk veriyor aynı zamanda gurur duyuyorum. Bizim asıl işimiz eğitim. Bilgi ve teknoloji çağındayız. Sadece mevcut müfredatla yetinmiyoruz aynı zamanda yurt dışında yapılan ve ülkemizde olabilecek yenilikleri takip ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Hedefimiz lisanslı oyuncularımızı 3 bine çıkarmak”

Takımın nasıl oluştuğu konusunda da bilgiler veren Yücel, “Ben de bir babayım. 5 yaşında bir kızım var. Okula başladı. Ancak fark ettim ki okuldan daha farklı bir şeyler bekliyorum. Bu da biraz değerlerle alakalı bir durum. Çünkü şu an bilgi, teknoloji çağı diyoruz, şu anda herkes akıllı telefonundan, tabletinden bilginin her türlüsüne ulaşabiliyor. Artık okulların çocuklara bilgi aktaran yerler olmaktan birazcık daha öteye geçmesi lazım, biraz daha kendini yenilemeleri lazım. Bu anlamda çocuklarımızın kendini ifade edebilmeleri, kendisine öz güvenli olması çok önemli. Biz ne kadar okullarda, derslerde, ek müfredat da yapsak, takım oyununu, paylaşmayı, yenince sevinmeyi, yenilince rakibini tebrik etmeyi ne kadar anlatırsak anlatalım somut bir şey yapmadığımız takdirde bu hep havada kalıyor. Bunu baba olunca daha iyi anladım. Altyapı çalışmalarına geçen yıl başladık. Şu anda yaklaşık 600 lisanslı oyuncuyu aramıza kattık. Burada sadece bizim okulumuzun öğrencileriyle yetinmedik aynı zamanda tüm ilin öğrencilerine burayı açtık. Şu anda Mersin'de 33 sporcumuz bizimle. Önümüzdeki sene de bu 600 sayısını 3 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Mersin'de de 33 kişiyle sınırlı kalmayalım. Burada da biraz daha sayıyı artırmakta fayda var” ifadelerini kullandı.

Okullarda önümüzdeki günlerde sporun, sanatın daha çok ön plana çıkacağını vurgulayan Hüseyin Yücel, “Takımı kurma aşamasında öyle büyük toplantılar yapmadık. Yakın bir zamanda Avrupa oynanan bir maça gittik. Gerçekten oraya gidince akıl almaz bir tabloyla karşılaştık. O havayı görünce ‘Bunu mutlaka biz de eğitimin bir parçası olarak yapmalıyız' dedik. O gün kararı verdik. İyi ki vermişiz diyorum. Şu tabloyu görünce insan gururlanmadan edemiyor” diye konuştu.

"Altyapılara destek vereceğiz dedik, bize pek inanmadılar"

Takımı kurmada iki hayali olduğunun altını çizen Yücel, “Burada olmanız zaten bunun bir kanadıdır. Altyapılara destek vereceğiz dedik, bize pek inanmadılar. Ancak birinci senemizde 12 farklı ilde tarama yapıp İstanbul dışında 5 ayrı ilde altyapı takımları kurduk. 2. senemizde taramalarda il sayısını 24'e çıkarıyoruz. Lisanslı oyuncumuzu da böylelikle binleri bulacak. Projemiz artık Türkiye projesi olma yolunda ilerliyor. Özellikle basketbol branşında yabancılaşma hat safhada. Neredeyse takımlarda Türk oyuncumuz yok denecek kadar az. Böyle bir ortamda yapmış olduğumuz en doğru yatırımlardan biri de budur. İkinci hayalimi de önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz. Takımı biz kurduk, kurucu başkanlığını ben yaptım, şimdi hocalarımız devam ettiriyor. Takım ayrı bir tüzel kişiliğe sahip. Yani ayrı bir dernek. Spor kulübümüzün delegeleri bizzat öğrencilerimiz, isteyen velilerimiz, öğretmenlerimiz olacak. Kurum olarak biz sadece takımımızı destekleyeceğiz. Siz kendi seçimlerini yapacaksınız, kendi başkanınızı seçeceksiniz, kendi A Takımınızı kuracaksınız. Akabinde altyapıları da siz devam ettireceksiniz. Biz bir yol açtık, bunun arkasından yürüyeceğiz” dedi.