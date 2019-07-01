Bahçeye ekilen fidanlar kitap açtı

Mersin Yazarlar Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen 'Şiir Festivali' ilginç ve renkli görüntülere sahne oldu. Traktör römorkunun kasalarında Musalı Mahallesi'ne getirilen kitaplar tek tek evlere dağıtılırken, mahalle meydanındaki vatandaşlara da kitaplar ücretsiz dağıtıldı. Fidanların, ağaçların ve basket potasının üzerine yerleştirilen kitaplar ile kitap okumaya teşvik edildi.

Derneğin her yıl geleneksel olarak düzenlediği festivalin son durağı Toroslar ilçesine bağlı Musalı Mahallesi oldu. Römorkunun kasalarına 'kitap tarlasından geliyoruz' yazılı pankartların asıldığı traktöre binlerce kitabı kitabı yükleyen dernek üyeleri, ev ev kitap dağıttı. Ayrıca mahallenin meydanında bulunan vatandaşlara da ücretsiz kitap dağıtan üyeler, kitap okumanın önemine dikkat çekti. Fidanlara, ağaçlara, kamelyalara, basket potasına yerleştirilen kitaplar ile de hem renkli görüntüler oluşturuldu hemde heryerde kitap mesajı verildi.

Konuyla ilgili konuşan Dernek Başkanı Rüştü Aydın, okumanın önemini bilmek kadar okumayı teşvik etmenin de bir o kadar önemli olduğunu vurgulayarak, "Okumak için elbette ki yazılı eserlere ihtiyacımız var. Mersin'de yazar olan herkesin kitap sahibi olmasını gönülden istiyorum. Çünkü oku dediğimiz zaman okuyucu kardeşimize, okuyacağı bir kitap, dergi ya da gazete vermemiz gerekiyor. Birlikten güç doğar. Güçlü yapıları ise yıkmak kolay değildir. Bunun için, eli kalem tutan, bende yazı hayatında varım diyen ister şiir-roman, ister hikaye-araştırma ne tür olursa olsun kitabı olsun, ister internette yazsın, isterse gazetede, ister dergi de köşe yazarı olsun. İsterse görsel medyada tartışma konuğu olsun. İsterse fırçasıyla tuvale resim çizsin, herkesi Mersin Yazarlar Derneği'ne üye olmaya davet ediyorum" dedi.