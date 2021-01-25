Bakan Elvan, Vali Su'yu ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Bakan Elvan, Servet Tazegül Spor Salonundaki AK Parti Mersin İl Kongresinin ardından, beraberinde eski başbakanlardan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Erkan Kandemir ve Jülide Sarıeroğlu ile birlikte Vali Su'yu makamında ziyaret etti. Şeref defterini imzalayan Elvan ve beraberindekiler, ziyaretin ardından AK Parti Mezitli İlçe Başkanlığının yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdiler.