Bakan Elvan ve Binali Yıldırım'dan Başkan Gültak'a ziyaret

MERSİN (İHA) – Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile eski başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak'ı makamında ziyaret etti.

AK Parti Mersin 7. Olağan İl Kongresi sonrası gerçekleştirilen ziyarette Yıldırım ve Elvan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ile Jülide Sarıeroğlu, Teşkilat Başkan Yardımcısı Abdülkadir Özel, Mersin Milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz, Ali Cumhur Taşkın ve Hacı Özkan da eşlik etti.

Başkan Gültak, makamında ağırladığı misafirlerine Akdeniz Belediyesinin kente kazandırdığı yatırımlar ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler verdi. AK Belediyecilik anlayışının yerel yönetimlere önemli derecede ivme kazandırdığını dile getiren Başkan Gültak, “Bu sayede bizler Akdeniz'i daha modern bir kent yapma noktasında çalışmalarımızı ivedilikle sürdürürken, başta hükümetimiz olmak üzere siz değerli konuklarımıza desteklerinizi esirgemediğiniz için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Bakan Lütfi Elvan da Akdeniz'e katkı sunma noktasında hükümetin desteğinin süreceğini kaydetti.

Gültak, ziyaretin anısı olarak konuklarına hediye takdim etti.