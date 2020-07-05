Bakan Karaismailoğlu: "Hayatınızı kolaylaştıracak projelerle yanınızda olacağız"

Bakan Karaismailoğlu, beraberinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su ile birlikte Erdemli (Çeşmeli) - Silifke (Taşucu) Otoyol güzergahını ziyaret etti. Karaismailoğlu, Erdemli-Ayrancı Yolu Köserelli girişinde devam eden yol yapım çalışmasını inceleyip vatandaşlara hitap etti.

Bakan Karaismailoğlu burada yaptığı konuşmada vatandaşların hayatını kolaylaştıracak projeler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Buraya gelirken Çeşmeli-Taşucu yoluna uğradık. Çeşmeli Taşucu Otoyolu ile ilgili bilgileri de aldık. Orada projelerimizi de inceledik. İnşallah Çeşmeli Kızkalesi arasının ihalesine çıkıyoruz. Ağustos ayı gibi yaz bitmeden ihalesini yapacağız. Önümüzdeki 2 yıl da dolmadan faaliyet almak için planlamalarımızı yaptık. İnşallah 2 yıl içerisinde sizlere de yakışan bir yol ile hizmet vermeye çalışacağız" diye konuştu.

Karaismailoğlu, Köserelli girişinde devam eden yol yapım çalışmasını ise kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.