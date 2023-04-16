Bakan Nebati, MHP Mersin İl Başkanlığını ziyaret etti

AK Parti'nin Mersin'den birinci sıra milletvekili adayı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, seçim çalışmaları çerçevesinde MHP Mersin İl Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti'nin Mersin Milletvekili adayı olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, seçim çalışmalarını Mersin'de sürdürüyor. Bu çerçevede, MHP Mersin İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Nebati, İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli ve MHP'li milletvekili adayları ile teşkilat mensupları tarafından karşılandı.

Gittiği her yerde olduğu gibi buraya da Türkiye'nin otomobili TOGG ile gelen Bakan Nebati, MHP kadrolarına seçim çalışmalarında başarılar dilerek görüşmede bulundu.