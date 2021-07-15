Bakan Pakdemirli yangın bölgesini havadan inceledi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki orman yangını bölgesinde havadan inceleme yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, beraberinde Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile Duruhan Mahallesi Şırşır mevkisindeki yangın ilk müdahale ekip merkezindeki tepeden helikoptere bindi. Havadan yangın bölgesini inceleyen Pakdemirli, çalışmalar hakkında Karacabey'den bilgi aldı. Müdahale eden ekiplere havadan çeşitli talimatlar veren Pakdemirli, daha sonra yangın ilk müdahale ekip merkezine geçerek, incelemelere karadan devam ediyor.

İlçeye bağlı Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında çıkan yangına, ekiplerin müdahalesi sürüyor.