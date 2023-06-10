Bakan Uraloğlu: "Çukurova Havalimanını yıl sonunda açmayı planlıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çukuruva Bölgesel Havalimanında üstyapı çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "İnce inşaat işleri sürüyor. Yapım çalışmalarımızı yıl sonu tamamlayarak havalimanımızın açılışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Havacılığa yaptığımız yatırımlar ve bu alandaki düzenlemeler sayesinde Türkiye, dünya ortalamasının üzerinde büyüme performansı gösterdi. 2022 yılında havalimanlarımızda hizmet verilen yolcu sayısını bir önceki yıla göre yüzde 42,1 artırarak, 182 milyon 334 bin yolcu ağırladık" dedi.

Uraloğlu, bakanlık görevine atandıktan sonra ilk incelemelerini Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımı süren Çukurova Bölgesel Havalimanı şantiyesinde yaptı. İnşaat çalışmalarında sona gelinen Çukurova Bölgesel Havalimanı şantiye sahasında Vali Ali Hamza Pehlivan ve milletvekilleriyle birlikte incelemelerde bulunarak yetkililerden brifing alan Bakan Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada, Çukurova'nın, tarih, kültür ve medeniyetin en eski merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Aynı zamanda dünyanın en bereketli topraklarına sahip olan Çukurova için, 'Çukurova'da adam eksin biter' şeklinde bir söz bulunduğunu hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Böylesine muhteşem imkana ve bereketli topraklara sahip olan bu bölgenin dünyaya açılması, değerine değer katması için ulaşım ve iletişim yollarının geliştirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Çukurova Havalimanının açılışı için artık sona yaklaştığımızı görüyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak devraldığı yeni göreviyle birlikte bakanlığa bağlı tüm sektörlerde yeni bir döneme başladıklarının altını çizen Uraloğlu, "Bu dönem, mevcut projeleri bitireceğimiz, yeni projeleri hızla hayata geçireceğimiz ve devraldığımız bayrağı daha da ileriye taşıyacağımız bir dönem olacaktır. Bugün de çok mutlu ve heyecanlıyız. Hem Adanalıların hem de Mersinlilerin bir an evvel açılmasını beklediği Çukurova Havalimanı'nın açılışı için artık sona yaklaştığımızı görüyoruz. Bölge insanımızı daha fazla bekletmemek için Çukurova Havalimanı altyapı inşaatını öz kaynaklarımızla hızlıca bitirdik. 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 75 metre genişliği ile pistimizi inşa ettik. Pistimiz bu durumuyla en büyük yolcu uçaklarının dahi iniş ve kalkışına imkân sağlayacaktır. Yine altyapı projesi çerçevesinde 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliği ile beton kaplamalı paralel taksiyolu (Emergency pist), 2 adet yüksek sürat taksiyolu, terminal apronu, kargo apronu, özel uçaklar bölgesi apronu, 2 adet yer hizmetleri araç park yeri, çevre tel örgüsü, nöbetçi kulübeleri ve çevre güvenlik yolu gibi tüm işleri de tamamladık. Üstyapı tesislerimizin yapım çalışmaları da hızla devam etmektedir" diye konuştu.

"İlk etapta 8 milyon yolcu kapasitesi öngörülüyor"

Bakan Uraloğlu, Çukurova Havalimanının yolcu kapasitesinin başta yıllık 8 milyon kişi olarak öngörüldüğünü ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Yolcu sayısının 9 milyona ulaşması halinde, 3. etap yatırımlarına da başlayacağız. 1. etap ve 2. etapların toplam kapalı alanı 189 bin 180 metrekare, 3 etabın ise 25 bin metrekare olmak üzere toplam 214 bin 180 metrekaredir. 1. etap ve 2. etapların toplam sabit yatırım bedeli 173 milyon 865 bin avro'dur. 3 etap dahil toplam sabit yatırım bedeli 196 milyon 815 bin avro'dur. Devletin kasasından bir kuruş çıkmadan yaklaşık 197 milyon avro yatırım gerçekleştiriyoruz ve 25 yıl içerisinde de 297 milyon 100 bin avro kira bedeli alacağız."

"Yıl sonunda havalimanımızın açılışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz"

Yüzde 76 ilerleme kaydedilen üstyapı işlerinde çok önemli aşamaların geride kaldığını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Terminal binası betonarme imalatlarını tamamladık. Yapısal çelik montaj işleri de tamamlanmak üzere. Mekanik ve elektrik-elektronik imalatlar ile terminal binası dış cephe imalatlarına, taşıyıcıların ve camların montajına devam ediyoruz. Genel havacılık binası betonarme imalatlarını tamamladık ince inşaat işlerine başladık. VIP binasını tamamladık, cephe ve ince imalatlarına devam ediyoruz. Teknik blok/kule/DHMİ binası betonarme yapım çalışmalarını bitirdik. Kule binası çelik imalatlarına başladık. Verici kulesi ve İstasyonu betonarme ve çelik imalatlarını da tamamladık. İnce inşaat işleri sürüyor. Yapım çalışmalarımızı yılsonu tamamlayarak havalimanımızın açılışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi. Uraloğlu, Adana Havalimanının ise faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.

"Uçuş ağımız, bugün 130 ülkede 342 noktaya ulaştı"

Türkiye'nin, coğrafi bakımdan üç kıtanın ortasındaki kilit konumuyla, gelişmiş pazarlarla gelişmekte olan pazarlar arasındaki uçuş rotaları üzerinde yer aldığına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye; sadece 4 saatlik uçuş süresiyle, 1 milyar 650 milyon insanın yaşadığı, 43,2 trilyon dolar Gayri Safi Millî Hasıla'ya ve 11 trilyon dolar ticaret hacmine sahip 67 ülkenin merkezindedir. Bunun bilinciyle 'dünyanın transit merkezi' olabilecek potansiyele sahip olan ülkemizde, bu avantajı değerlendirmek için 2002 yılından bu yana havacılık politikamız çerçevesinde etkili çalışmalar yürüttük. İç hat uçuş nokta sayımız 26'dan 57'ye çıktı. 2003 yılında 'Hava Ulaştırma Anlaşmamız' bulunan ülke sayısını 81'den 173'e yükselttik. Bu anlaşmalar ve müzakereler neticesinde, 2003 yılında 50 ülkede 60 olan dış hat uçuş nokta sayımıza 282 yeni nokta ekledik. Uçuş ağımız, bugün 130 ülkede 342 noktaya ulaştı. Havacılığa yaptığımız yatırımlar ve bu alandaki düzenlemeler sayesinde Türkiye, dünya ortalamasının üzerinde büyüme performansı gösterdi. 2022 yılında havalimanlarımızda hizmet verilen yolcu sayısını bir önceki yıla göre yüzde 42.1 arttırarak, 182 milyon 334 bin yolcu ağırladık. Uçak trafiği de aynı dönemde yüzde 28.4 artışla 1 milyon 883 bine yükseldi. 2023 yılının ilk 5 ayı içerisinde ise 786 bin üstünde uçak trafiği gerçekleşti ve yaklaşık 73,5 milyon yolcu taşıdık. Bu yıl yolcu sayısının 200 milyonu aşacağını öngörüyoruz."

"İstanbul Havalimanı'da açıldığı günden bu yana 205 milyonun üstünde yolcu seyahat etti"

Dünya sivil havacılık sektöründeki rekabetin hızla arttığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Biz de bu pazardan daha fazla pay almak için sektörü yakından takip ediyoruz ve hedeflerimiz doğrultusunda yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Planlı ve sürdürülebilir büyüme, gençler için daha güçlü Türkiye hedefiyle, 2035 ve 2053 vizyonlarımızı bugünden tamamlıyoruz. Türk sivil havacılığında küresel anlamda ses getiren yeni bir dönemi de İstanbul Havalimanı ile başlattık. Avrupa yolcu trafiği sıralamasında hep 1. sırada yer alıyor. Zirvedeki yerini koruyan İstanbul Havalimanı'mızda açıldığı günden bu yana 205 milyon üstünde yolcu seyahat etti. İstanbul Havalimanı ile Türkiye havacılık alanında Avrupa'da lider, küresel bir havacılık merkezi oldu. Bu günlere ulaşmak için var gücümüzle çalıştık. Vizyon projelerimizi bir bir hayata geçirdik. Şimdi, Çukurova Havalimanı ile birlikte Yozgat Havalimanı ve Bayburt Gümüşhane Havalimanı projelerimizin çalışmalarına da hızla devam ediyoruz. Kayseri'ye ve Malatya'ya da yeni terminal binaları kazandırıyoruz. Trabzon yeni havalimanı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

"Adana-Mersin arası hızlı trenle 35 dakikaya düşecek"

Çukurova Bölgesi ve İskenderun Körfezindeki sanayi tesislerine, Yumurtalık Serbest Bölgesi Sanayi Merkezlerine ve Limanlara Demiryolu İltisak Hattı Bağlantısı'nın etüt projesinin tamamlandığı bilgisini veren Bakan Uraloğlu, 2023 yılı yatırım programına aldıklarını ve yapımına yakında başlayacaklarını kaydetti.

Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren projesinin de devam ettiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Mevcutta 361 kilometre uzunluğu olan hat tamamlandığında 312 kilometreye; 6 saat 23 dakika süren seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek. Saatte 250 kilometre tasarım hızlı demir yolu hattı ile yılda 6,4 milyon yolcu ve 99,2 milyon ton yük taşıyabilecek bir hat inşa edeceğiz. Buradaki çalışmalarımızı bir takvim çerçevesinde hızlıca sürdürüyoruz. Bir diğer önemli demir yolu çalışmamızda Adana-Mersin 3. ve 4. hat yapımı, 1. ve 2. hat rehabilitasyonu ve Çukurova Havalimanı bağlantısı projesidir. Tamamlandığında Adana-Mersin arası hızlı trenle 35 dakikada gidilebilecek. Adana ve Mersin'den trene binen vatandaşlarımız, Çukurova Havalimanına kadar trenle gelebilecek. Bununda tamamını en kısa zamanda bitireceğiz. Şimdi, Adana ile birlikte Mersin'e de hizmet edecek bölgesel bir havalimanı olan Çukurova Havalimanımızda da çalışmaların başarı ve süratle devam ettiğini görüyoruz. Ülkemizin gelişmesi ve büyümesi adına akılcı ve milletimizin ihtiyaçlarına cevap veren tüm projelere destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.