Bakan Yardımcısı İnce, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan ve devam eden orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 28 Temmuz Çarşamba günü Mersin'in Aydıncık ilçesinde başlayan ve kent merkezinde de etkili olan orman yangını devam ediyor. Sahil kesimleri dahil birçok noktada etkili olan yangın kırsal alanda etkisini sürdürürken, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de beraberinde Mersin Valisi Ali İhsan Su ve ilgili heyetle, yangından zarar gören vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. İlgili yetkililerden yangınla ilgili bilgi alan İnce, yapılması gerekenlerle ilgili talimatlar verdi. Zarar gören yerlerle ilgili en kısa sürede çalışmalara başlayacaklarını belirten İnce, "Şu anda yangın devam ediyor. Kontrol altına almak için arkadaşlarımız çalışıyor. Hepimiz seferber olmuş durumdayız. Giden şey geri gelmez ama mutlaka onun yerine de gerekli yardımlar yapılacaktır. Bu konuda rahat olun. Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın da selamları var, geçmiş olsun dileklerini ilettiler" dedi.

Vatandaşları tek tek dinleyen İnce, özellikle acil ihtiyacı olan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için talimatlar verdi. Buradaki incelemelerin ardından İnce, Silifke'de devam eden orman yangını bölgesine geçti.