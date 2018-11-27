Bakan Yardımcısı Nebati, MÜSİAD Mersin Şubesi'ni ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, MÜSİAD Mersin Şubesi'ni ziyaret ederek Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer ve üyelerle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında MÜSİAD'ın yaptığı çalışmaları değerlendiren Nebati, üyelerin sorunlarını tek tek dinledi. Türkiye ekonomisinin iyiye gittiğini belirten Nebati, "Türkiye üzerinde oynanan oyunlara karşı her zaman dik bir duruş sergiledik ve bu duruşun olumlu sonuçlarını almaya başladık. Türkiye coğrafi konumu gereği birçok ülkeyi kıskandırıyor. Bizlerde bu toprakların kıymetini bilerek adımlarımızı ona göre atıyoruz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, "Bakan Yardımcımız Nureddin Nebati'ye ziyaretlerinden ve üyelerimize olan yakın ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum. MÜSİAD ailesi olarak devletimizin yürüdüğü yolda attığı her adımın arkasında olacağız" ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından Yıldızgörer tarafından Bakan Yardımcısı Nebati'ye teşekkür plaketi verildi.