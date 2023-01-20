İhlas Haber Ajansı

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Bakıma alınan otomobil yandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bakıma alınan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bakıma alınan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.


Olay, İlçeye bağlı 82 Evler Mahallesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S.K, 33 NJ 256 plakalı aracını saniyede bir işyerine bıraktı. Bakımı yapıldıktan sonra sitedeki dükkanın önüne bırakılan aracın motor bölümünden dumanlar yükseldi. İhbar üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, araca müdahale ederek yangını söndürdü.


Yanan araç kullanılamaz hale geldi.

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