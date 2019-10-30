Balbay ve Kaplan Mezitli Belediyesi'nin konuğu oldu

CHP'de milletvekilliği de yapmış olan gazeteci yazar Mustafa Balbay ile gazeteci yazar Murat Kaplan, Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenen 'cumhuriyet buluşması'nın konuğu oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatro'da gerçekleşen toplantıda konuşan Balbay, Mezitli'de gördüklerinden çok etkilendiğini ifade ederek, “Bugün Mezitli Belediyesi'nin yaptığını yarın başka belediyeler görerek uygulamak isteyecekler. Dönüşüm böyle böyle gelecek” dedi.

Yazar Celal Soycan'ın yönettiği ve Mezitlililerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide Mustafa Balbay, Mersin'e pek çok kez geldiğini belirterek, "Ama bugün gördüğüm şeylerden çok etkilendim. Gündüz zihinsel engelli kardeşlerimizin balosuna katıldık. Çalışmaları yerinde gördük. Özellikle Belediye Başkanımız Neşet Tarhan ile sokak ekonomisi ve üniversite öğrencilerine yönelik sokak kütüphaneleri çalışmalarını çok beğendim" diye konuştu.

Gazeteci yazar Murat Kaplan da ilk kitabından alıntılar yaptığı konuşmasında, cumhuriyet değerlerinin köklü yapısının asla yıkılamayacak temeller üzerine kurulduğunu söyledi.

Türkiye'nin bugünlere çok zor koşullarda geldiğini belirten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise “Atatürk'ün Samsun'a çıkmasından 1 yıl sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurması, hemen arkasından cumhuriyeti ilan etmesinin ne kadar önemli olduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz. Bizden sonra gelecek çocuklarımıza görevlerimizi çok daha iyi yerine getirmemiz gerekiyor. Bu uğurda mücadele edenlere borcumuzu ödememiz gerekiyor” diye konuştu.

Etkinlikte opera sanatçısı Murat Utku, yaşamından kesitler sunduğu Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi. Utku'nun Atatürk'ün yaşamı, sanata ve değerlere bakış açısıyla ilgili anlatımları sık sık alkışlarla kesildi. Başkan Neşet Tarhan'ın konuk yazarlara Soli Pompeiopolis işlemesinin yer aldığı anı tabağı ve çiçek sunduğu gecede sonrası imza etkinliği de yapıldı.