İhlas Haber Ajansı

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Balık ağına takılan yılan itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Mersin’de bir evin bahçesindeki balıkçı ağına takılan yılan, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Mersin'de bir evin bahçesindeki balıkçı ağına takılan yılan, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki müstakil evin bahçesindeki balıkçı ağına bir yılanın takılarak çırpındığını fark eden vatandaşlar, itfaiyeye bilgi verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese giden itfaiye ekipleri, balıkçı ağına takılan yılanı kurtararak doğal yaşam alanına bıraktı.

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