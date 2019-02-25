Balık ağına yat takıldı

Şaşkınlık yaşayan balıkçılar yatı Mersin Taşucu Limanına getirmek zorunda kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Akdeniz açıklarında Türk karasuları içinde balık avlayan Faruk Reis adlı trolün ağına yaklaşık 10 metrelik bir yat takıldı. Büyük şaşkınlık yaşayan balıkçılar yatla birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi Taşucu Limanı'na geldi. Yat burada ağlarla sarılı olduğu halde vinçle limana çıkarıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kayıtlı olduğu öğrenilen "İmge" isimli yat ile ilgili Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesi sürüyor.