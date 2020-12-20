İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkçı denizde kayboldu

Mersin’in Tarsus ilçesinde balık avlamak için kuzeniyle denize giden bir kişi suda kayboldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde balık avlamak için kuzeniyle denize giden bir kişi suda kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.


Edinilen bilgiye göre, kuzeniyle birlikte Kulak Mahallesi sınırları içerisinden geçen Tarsus Berdan Irmağı'na giren Hamdullah Bayram (43), suda balık tutmak için bekledi. Bir süre sonra Hamdullah Bayram akıntıya kapılarak suda kayboldu.


Kuzeni tarafından jandarmaya bilgi verilirken olay yerine emniyet müdürlüğüne bağlı su altı ekipleri sevk edildi. Dün yapılan arama çalışmalarına, elverişsiz hava ve sudaki bulanıklık nedeniyle gece ara verildi.


Dün saat 16.00'dan itibaren suda kaybolan evli ve 3 çocuk babası Hamdullah Bayram'ın arama çalışmaları devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.