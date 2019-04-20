Balıkçılar av yasağının yanlış anlaşılmasından dertli

Mersin'de 1 Eylül'de “Vira Bismillah” diyerek av sezonunu açan balıkçılar, 15 Nisan itibariyle sezonu kapattı. Mersinli balıkçılar, yasağın kıyıdan 12 mile kadar olan bölge için geldiğini, açıkta büyük teknelerin balık avcılığını sürdürdüğünü ve taze balıkların hergün geldiğini söyledi. Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Faruk Polat, "İnsanlarımız av yasağı deyince bu balıkların tamamen bittiğini zannediyor ama öyle değil" dedi.

15 Nisan'da 12 mile kadar olan bölgede başlayan av yasağıyla birlikte, barbun, gümüş, lagos, karides ve kalamar gibi balıklar artık denizden çıkmazken, balıkçılar diğer balık türlerini 12 milden sonra uluslararası avlanma sahasında avlıyor. Yasakla birlikte balık fiyatlarının artması beklenirken, şu ana kadar fiyatlarda yükselme olmadı. Mersinli balıkçılar ise yasağın yanlış anlaşılmasından dertli. Balıkçılar, yasağın kıyıdan 12 mile kadar olan bölge için geçerliği olduğunu, açıkta büyük teknelerin balkı avcılığını sürdürdüğünü ve taze balıkların hergün geldiğini söyledi.

"İnsanlarımıza av yasağı denince balıkların tamamen bittiğini zannediyor"

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Faruk Polat, 15 Nisan'da küçük teknelere av yasağının başladığını belirterek, "Sezonumuz kapandı diye yanlış ifadeler veriliyor. Sezonumuz normalde kapanmıyor. Sezon şu anda ufak teknelere kapandı. Yani 12 mile kadar avlanan ufak teknelerin av yapmasına izin verilmiyor. Onun nedeni de balıklar kıyıya yakın yerlere yumurtalarını bıraktılar. Büyük tekneler ise açıkta avlandığı için sahile inmiyorlar. 12 milden sonra büyük teknelerimiz 12 ay boyunca uluslararası sular dediğimiz bölgelerde av yapıyorlar. Mersin ve Türkiye'de balık sıkıntısı diye yada denizden artık balık çıkmıyor diye birşey yok. İnsanlarımıza av yasağı denince bu balıkların tamamen bittiğiniz zannediyor ama öyle değil. Sezonumuz sürekli açık. Mersin gibi bir yerde hele her zaman taze balık mevcuttur. Balıktan hiçbir zaman sıkıntımız olmadı, olmayacaktır" diye konuştu.

"Millet balık yemiyor"

Bu yasağın her yıl geldiğini vurgulayan Polat, "Ama yanlış anlatım, yanlış anlaşılmadan dolayı esnafın işi kırılıyor. Millet balık yemiyor. Bu algı balıkçıya zarar veriyor. Burada tabi vatandaş da zarar görüyor. Normalde balık yiyecekken yasak var deyip gelip balık almıyor, gidiyor başka birşeyler alıyor. Bizim şu anda sattığımız balıkların hepsi açıkta tutulan balıklar. Şimdi Akdeniz açıklarında tutulabiliyor, orası kapanırsa bu sefer İzmir açıklarından balıklar geliyor. Yani Türkiye'de balık sezonu kapandı diye bir algı oluşturulmasın. Sürekli taze balık bizim ülkemizde mevcuttur. Vatandaşlarımızı balık yemeye davet ediyoruz. Şimdi giren yasak balık fiyatlarını etkilemiyor. Çok çok bir lira düşük veya yüksek olur. Mersin gibi bir yerde hele hiç etkilemez. Bu sezon geçen sezonu arattı. Her yıl çıkan balık miktarı düşüyor. Güzel bir sistem kurulursa, balık çıkma oranını artırabiliriz. Ayrıca bir kampanya başlatmayı düşünüyoruz. Türkiye genelinde küçük esnafın yaşaması için marketlerin haftanın bir günü kapalı olmasını istiyoruz. Bununla ilgili gerekli bakanlıklarımızın çalışma yapmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.