Balıkçılar denizde, martılar peşlerinde kısmetini arıyor

Akdeniz'de martılar, avdan dönen balıkçı teknelerini karşılayarak karınlarını doyurmaya çalışıyor. Yüzlerce martının karınlarını doyurmak için balıkçı teknelerini takip etmeleri güzel bir görüntü ortaya çıkarırken o anlar drone ile görüntülendi.

Sahil kenti Mersin'de hava sıcaklığının son günlerde artması Akdeniz'de fırtınaların azalmasıyla birlikte balıkçı tekneleri de avlanmak için düzenli olarak açılmaya başladı. Sıcak havayı seven martılarda avdan dönen balıkçı teknelerini gün boyu balıkçı barınakların da bekler oldu. Erdemli ilçesinde bulunan balıkçı barınağında kıyıdaki tekneler de başta olmak üzere bir çok noktada bekleyen martılar, avdan dönen balıkçıları görmeleri ile hep birden harekete geçiyor. Barınak dışından itibaren tekneleri takip eden martıları ise balıkçılar ıskarta balıklarla besliyor. Yüzlerce martının beslenmek için tekneleri takip etmesi ise drone ile görüntülendi.

Sürekli denize çıkarak rızıklarını aradıklarını aktaran kaptanlardan Emre Balkış, ”Bu vesile ile martılarla da arkadaş gibiyiz. Elimizden geldiğince müşteriye gitmeyecek ıskarta balıklarla da onları beslemeye çalışıyoruz. Biz denizden kısmetimizi aradığımız da onlarda bizi bekliyor, bizle beraber kısmetini arıyor. Bizde elimizden geldiği kadarıyla beslemeye çalışarak korumaya çalışıyoruz” dedi.