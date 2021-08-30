Balkan müziğinin ünlü ismi Goran Bregoviç, müzik festivalinde Mersinlilerle buluşacak

Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Balkan müziğinin dünyaca ünlü ismi Goran Bregoviç'i ağırlayacak. Çingeler Zamanı filmine yaptığı müziklerle tanınan Bregoviç'in konseri, festivalin tek ücretli etkinliği olacak.

Bu yıl 11 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında yapılacak Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Goran Bregoviç'i Mersinlilerle buluşturacak. Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, besteleri ve Çingeneler Zamanı gibi ünlü film müzikleriyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sevilen Goran Bregoviç, 2 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00'de Macit Özcan Spor Tesislerinde Mersinli sanatseverlerle buluşacak. Daha önce İzmir, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve Diyarbakır'da konserler veren sanatçı, şarkılarını bu kez Mersin'de seslendirecek.

Özellikle Çingeler Zamanı adlı film müziğiyle Avrupa'da dezavantajlı bir halkın (Çingenelerin) sesi olan sanatçı, “Kızların ağıtlar düzerken Bosna yaylalarında” sözleriyle başlayan Ederlezi şarkısıyla da Bosna'nın acılarına değinerek efsaneleşmiş ve gönüllere taht kurmuştur.