Balon balığı avı balıkçıları sevindirdi

Balıkçılar atılan adamın önemli olduğunu belirtirken, kapsamın daha genişletilmesi durumda daha fazla yarar sağlayacağını savundu.

Türkiye'deki denizlere ait olmayan, Kızıldeniz üzerinden ülkeye giriş yapan, istilacı ve diğer balık türlerine karşı zararlı olan balon balığının avlanmasının teşvik edilmesi için Resmi Gazete'de tebliğ yayımlandı. Buna göre 31 Aralık 2020 tarihine kadar 1 milyon balon balığı kuyruğu için balıkçılar ödeme alacak. Her bir kuyruk için 5 lira balıkçılara ödenecek. Balon balıklarının sadece kuyrukları için ödeme yapılacak. Balon balığı bütün halde karaya çıkartılırsa ödeme yapılmayacak. Destekleme kapsamında avcılığına izin verilen ve avlanılan balon balıklarının kuyruk kesimi, balıkçı gemilerinde insan sağlığına risk oluşturmayacak koşullar altında yapılacak.

Avlanılan balon balıkları, etik kurallar çerçevesinde balığın kafasına tek seferde sertçe vurularak öldürülecek. Ölen balon balıklarının kuyruk yüzgeci koruyucu eldivenler kullanılarak kuyruk sapından yapılacak kesi ile alınacak.

Balıkçılar memnun

Mersinli balıkçılar da yeni teşvikten memnun. Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan Akdeniz Olta Balıkçıları Derneği Başkanı Serkan Talha Koç, balon balıklarının bir süredir denizlerde olduğunu söyledi. Bu balıkların Kızıldeniz'den Akdeniz'e girdiğini söyleyen Koç, “Artık bu balıklar döngüye alıştıktan sonra sularımızda üremeye başladılar. Bu ciddi anlamda bir sıkıntıydı. Şimdi teşvik bu konuda çok iyi oldu. Çünkü bu balık döngüye zararlı bir tür. Kendi türleri dahil bütün türleri yiyebiliyor. Hatta birkaç vatandaşımıza da zarar verdi. Aslında yetkililer tam zamanında bu soruna el atma kararı aldı. Denizlerde bu balığı rahatsız eden bir tür olmadığı için çok rahat bir şekilde ürüyor. Dışarıdan görünümü sevimli duruyor ama asla değil. Tam tersine çok zararlı, tehlikeli bir tür. Denizlerdeki tüm canlıları, yumurtalarını yiyor ve insanlara da artık zarar vermeye başlıyor. Eğer önlemler ciddiye alınmaz ise bir süre sonra bu balıklar bizi sulara girdirmez. O nedenle buna önem gösterelim, insanlar ve deniz canlıları için çok tehlikeli bir tür. Bu teşvik yerinde oldu” dedi.

"10 oltanın 10'una balon balığı denk geliyor"

5 yıl önce attıkları 10 oltadan bir tanesine balon balığının denk geldiğini vurgulayan Koç, “Son yılları baz alacak olursak 10 oltanın 10'una da balon balığı denk gelebiliyor. Denk gelmese dahi oltanın ucunda farklı bir tür olsa bile o balığı yukarı çıkarana kadar balon balığı onu gelip yiyor. Yani artık oran çok yükseldi. Zaten çektiğiniz balıkların birçoğunun yarısı da olmuyor. Şimdi bir teşvik başladı. Tabi bu bir deneme süreci olacak. Balon balığı zehirli bir tür olduğu için bu balığı karaya çıkarmadan öldürmek. Zaten bu öldürülecek balon balığını kendi cinsleri onu yiyecek. Bize göre güzel bir teşvik oldu. İnşallah devamı da gelir. Tabi teşvikin üzerine balık tutanlardan çok sayıda mesaj aldık. Bu teşvikin şöyle bir püf noktası var. Bunu herkes yapamayacak. Bunu profesyonel anlamda bu işi yapan insanlar yapacak. Onun için de şartları var. Ümit ediyorum ki beklenen düzeye ulaşıldıktan sonra profesyonelin dışında olta balıkçıları da bunu yapacak ve tez zamanda bu sorunu ortadan kaldırmış olacağız” şeklinde konuştu.

"Birkaç yıldır sıkıntısını çekiyorduk"

Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat ise balon balığının birkaç yıldır sıkıntısını çektiklerini vurgulayarak, “Balon balığı istilacı bir balık türüdür. Ağlara yapışıyor, ağları kesiyor, balıkları yiyor. Diş ve çene yapısı çok kuvvetli bir balık. Yani her türlü balığı yeme özelliğine sahip. Tabi bu balıkların tutulmasına yönelik teşvikin çıkmasını bizde destekliyoruz. Bu teşvikten yararlanılacaklar daha da genişletilebilir. Çünkü bu teşvik sadece profesyonel balıkçılar olacak. Biz amatör balıkçılar içinde bunların çıkmasını istiyoruz. Oltaya giden bir vatandaşın bile balon balığı tuttuğu zaman gereken şartları yerine getirdiğinde bunun ücretini alabilsin ki biz bununla daha iyi mücadele edebilelim. Bazı tekneler özellikle balon balığı avlamak için çıkmaz çünkü gideri çok oluyor. Belki ücretlerde de biraz iyileştirme yapılırsa daha iyi olur” ifadelerini kullandı.