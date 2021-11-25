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Bangladeş Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mannan'dan Mersin Valiliğine ziyaret

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Mersin’e gelen Bangladeş Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Vali Ali İhsan Su’yu ziyaret etti.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Mersin'e gelen Bangladeş Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.


Ziyarette ilk olarak şeref defterini imzalayan Büyükelçi Mannan, daha sonra Vali Ali İhsan Su ile bir süre sohbet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Su, Büyükelçi Mannan'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Büyükelçi Mannan ise gösterdiği misafirperverlikten dolayı Vali Su'ya teşekkürlerini iletti.

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