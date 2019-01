Barbaros Mahallesi Halı Sahası ve Spor Kompleksi hizmete açıldı

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi tarafından Barbaros Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Halı Saha ve Spor Kompleksi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Mahallelilerin yoğun ilgisi gösterdiği program, mahallelerine yapılan hizmetler için Belediye Başkanı Şevket Can'a teşekkür eden Barbaros Mahallesi Muhtarı Salih Başkan, hizmetin mahalleye hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Muhtar Başkan, “En büyük yatırım insana yapılan yatırımdır. Spor barış ve kardeşliğin temelini oluşturur. Mahallemizdeki ve şehrimizdeki halı sahalar gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutacaktır. Şevket Can Başkanımızın bir sözü var. Dini, dili, ırkı, partisi ne olursa olsun herkese aynı şekilde hizmet edeceğiz. Mahalle ayrımı yapmadan her şeyi Tarsus için yapan Başkanımız Şevket Can halı saha için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tarsus'a en iyi hizmeti vermenin mücadelesini verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Şevket Can, “2014 yılında büyükşehir yasası ile birlikte gelirimiz azalmış ve yetki alanımız 45 mahalleden 179 mahalleye çıkmıştı. Biz buna rağmen gece uyumadan gündüz yorulmadan Tarsus'a hizmet için mücadele ettik ve bugün 57'nci açılışımızı yapmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu güne kadar hiçbir mahalleyi köyü birbirinden ayırt etmedik. Cami inşaatlarımız devam ediyor. 14 cami açan Türkiye'de tek belediye olacağız. 10 değişik mahalleye taziye evi açtık. 6 mahalleye yaşam boyu spor merkezi açtık. Bu halı sahamız şehrimizde yaptığımız 6'ncı olacak. Empati kafe, kitap kafe ve emekliler lokali açılışlarını gerçekleştirdik. Berdan projemizin birinci etabını bitirdik. İkinci dönemde etap etap devam edeceğiz. Tarsus Belediyesi olarak kendi elektriğimizi üretmeye başladık. Yılda 5 milyonluk elektrik üreteceğiz. Toplu konut projelerimize başladık. İlerleyen yıllarda bu projemize devam edeceğiz. 129 köyümüzün 80'nde parke çalışmasını bitirdik. 110 köyümüzde park çalışmasını bitirdik. Kapanan belde belediyelerimizdeki eski belediye binalarımızı sosyal yaşam merkezleri haline dönüştürdük. Pazaryeri inşaatlarımız devam ediyor. Bizler Tarsus Belediyesi olarak projelerimizi belirlerken muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla görüşerek bu projeleri devreye alıyoruz. Biz mahallelerimizin ihtiyacı ne ise onu yapıyoruz. Cami isteyen Cami, Taziye evi isteyene Taziye evi, Cemevi isteyene Cem evi, Pazaryeri isteyen hemşerilerimize Pazar yeri , halı saha isteyene halı saha, yaşam boyu spor merkezi isteyene yaşam boyu yapıyoruz. 21 yıldır Tarsus'umuzda her mahallede her sokakta alın terimiz ve imzamız vardır” dedi.

Çocuklarımıza sahip çıkacağız

Barbaros mahallesinde devam eden hizmetler hakkında bilgi veren Başkan Can, “Gençlerimizin spor yapıp kötü alışkanlıklar kazanmaması için bu halı sahayı gençlerimize ve çocuklarımıza armağan ediyorum. Ama mahalle sakinlerimizden bir ricam var. Gençlerimiz ve çocuklarımızın kötü alışkanlıklar kazanmaması için hepsine sahip çıkacaksınız. Böyle olursa çocuklarımız, hem ailelerine, hem şehrimize hem de vatana millete faydalı bireyle olacaktır. Bende Barbaros mahallesinin daha yaşanabilir bir mahalle olması için üzerimize düşen her şeyi yapacağımıza buradan söz veriyorum. Halı sahamız mahallemize ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Son olarak söz alan Mersin Milletvekili Baki Şimşek, “Böyle güzel bir halı sahayı Barbaros mahallemize kazandıran Şevket Can başkanımıza teşekkür ediyorum'' dedi.

Tesis, kesilen kurbanlar ve edilen dualarla hizmete açıldı.

Program sonunda tesisleri gezen Başkan Can mahalle çocuklarına hediyeler verdi.