MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde kentsel dönüşüm için yeni bir adım daha atılırken, Barış Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinde tapu devir işlemleri hızlandı. Barış Mahallesi sakinleri; ihalesi 30 Temmuz'da yapılacak olan kentsel dönüşüm projesi kapsamında tapu devirlerini, Toplu Konut İdaresine (TOKİ) yapmaya devam ediyor.

Akdeniz belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, konutlarının tapu devir işlemleri için Yenişehir Tapu Müdürlüğünü ziyaret eden Barış Mahallesi sakinleri ile buluşarak proje hakkında açıklama yaptı. Başkan Gültak, “Barış Mahallesinde yaşayan vatandaşlarımız, kentsel dönüşüm projesi kapsamında, tapularını TOKİ adına belediyemize devretmeye devam ediyor. Süreç hızla devam edecek ve inşallah 30 Temmuz 2021 tarihinde de Barış Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinin başlaması amacıyla ihale gerçekleşecek. Böylelikle tapularını TOKİ'ye devreden ve ardından evlerini boşaltan vatandaşlarımıza da kira yardımları hemen başlatılacak” dedi.

“Akdeniz ve Mersin'i değiştirmek için çalışıyoruz”

Barış Mahallesi sakinleriyle sohbet eden Gültak, “Cumhurbaşkanımız da kentsel dönüşüm projelerine büyük önem veriyor. Bize de ‘Akdeniz'i mutlaka değiştirecek ve dönüştüreceksiniz' yönünde talimatı var. Bizler de bunun gereğini yapmaya, vatandaşlarımıza güvenli ve modern yapılar; her yönüyle planlı ve düzenli bir kent ve sağlıklı yaşam alanları sağlamaya çalışıyoruz. Bizlere güvendikleri ve inandıkları için de Barış Mahallesi sakinlerine gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“İhalenin ardından proje hızla başlayacak ve kısa sürede tamamlanacak”

Barış Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinin hızla başlayacağını ve tıpkı Çay Mahallesinde yükselen 500 konutluk proje gibi kısa sürede biteceğini de kaydeden Gültak, “Akdeniz ve Mersin'in değişimi, gelişimi ve daha da yaşanılabilir olmasının yolunun kentsel dönüşümden geçtiğini sürekli söylüyoruz. Bu bilinçle oldukça önem verdiğimiz TOKİ projelerine vatandaşlarımızın da yoğun ilgi gösterdiğini görmek bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Hak sahibi vatandaşlarımız hiç merak etmesin, projede bütün süreçler onların lehine olacak. Akdeniz'i hep birlikte değiştirmeye devam edeceğiz. Barış Mahallemize, Akdeniz'e ve Mersin'e şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Hak sahibi vatandaşlardan teşekkür

Mahalle sakinleri de memnuniyetlerini dile getirerek, Akdeniz ve Mersin'in değişeceğine inandıklarını ifade ettiler. Projenin bitmesini sabırsızlıkla beklediklerini de belirten vatandaşlar, Barış Mahallesini tamamen değiştirecek projenin hayata geçmesini sağlayan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'a teşekkür ettiler.