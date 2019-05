Baro Başkanı Yeşilboğaz: “Savunmayı öldürmeyin”

Aksaray'da, bürosunda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 47 yaşındaki Avukat İbrahim Ergin son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, “Savunmayı öldürmeyin. Avukata yönelik her türlü saldırıyı yapanlar da bir gün savunmaya ve avukata ihtiyaç duyabileceklerini asla unutmasınlar” dedi.

Av. İbrahim Ergin için Aksaray Adliyesi önünde tören düzenlendi. Törene, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ile birçok ilin baro başkanı da katıldı. Av. Ergin'in cenazesi, olayın gerçekleştiği avukatlık bürosuna kadar kortej eşliğinde götürüldü. Buradan da Somuncu Baba Külliyesi'ne götürülen Ergin'in cenazesi, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

Mersin Barosu Başkanı Yeşilboğaz, yaptığı açıklamada, sırf görevini yaptığı için bir meslektaşının daha vurularak hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek, “Avukata atılan her yumruk, saplanan her bıçak, sıkılan her kurşun, adaleti ve bağımsız yargıyı hedef almaktadır. Savunmayı öldürmeyin. Avukata yönelik her türlü saldırıyı yapanlar da bir gün savunmaya ve avukata ihtiyaç duyabileceklerini asla unutmasınlar. Adalet için savaşan meslektaşlarımızın, menfur saldırılarla hayatını kaybetmesini kabullenemiyoruz, sindiremiyoruz. Avukata yapılan saldırıların önüne geçmek için tüm meslektaşlarımızla tek vücut olmak zorundayız. Artık toplumsal şiddetin sona ermesi için bir şeyler yapılmalıdır. Toplum olarak hep birlikte şiddete dur dememiz gerekiyor. Bu tür saldırıların son bulmasını temenni ederek, meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve hukuk camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum” diye konuştu.