Baro başkanlarından Yeşilboğaz'a ziyaret

Adana Barosu Başkanı Veli Küçük, Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Elibol, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'a nezaket ziyaretinde bulunarak, yeni görevinde başarılar dilediler.

Genel Sekreter Av. Adnan Günbay ve TBB Delegesi Av. Levent Demir'in de katıldığı ziyarette mesleki sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu. Ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade eden Baro Başkanı Yeşilboğaz, sorunların ancak TBB ile bölge baroları arasında birlik ve dayanışma sağlandığı ölçüde çözüme kavuşabileceğini söyledi. Yeşilboğaz, “Adaletin tesis edilmesi noktasında çok önemli görevler üstlenen baroların ve avukatların, mesleğimize sahip çıkabilmesi ve mesleki sorunlarımızın hızlı bir şekilde çözüme kavuşabilmesini sağlayabilmeleri için öncelikle bölge baroları arasında birliğin sağlanması konusunda bütün barolarımız gerekli adımları atmalıdır. Birlikteysek güçlüyüz. Dayanışma ve kararlı mücadele bizi kazanıma götürecektir” dedi.

Savunma mesleğinin tahrip edilmek istenmesine hiçbir avukat ve baronun sessiz kalmaması gerektiğini belirten Yeşilboğaz, “Barolar, asli görevi olan avukatlık hak ve yetkilerini layıkıyla savunmalı, avukat hak ve yetkilerinin geliştirilmesi için yasama, yürütme ve yargı organları çerçevesinde gerekli etkin mücadeleyi yapmalıdır. Mersin Barosu olarak, mesleğimize ve meslektaşlarımıza yapılan ihlallere asla kayıtsız kalmadık, kalmayacağız. Her daim meslektaşlarımızın yanında olduk, tepkimizi dile getirdik ve haklarını aradık. Barolar ve avukatlar böyle zamanlarda kenetlenip mücadele ederek, meslek kuruluşumuzun var oluş amacını üyelerine hissettirmelidir. Savunma hakkına yönelik ihlaller, saldırılar nereden, kimden, nasıl gelirse gelsin, baroların avukatların hep birlikte, buna karşı direnmesi asli görevidir. Bölge baroları toplantılarında almış olduğumuz önemli kararlarda eyleme geçilmelidir” diye konuştu.

Yeşilboğaz ayrıca, TBB'nin TBMM gündeminde bulunan yeni Avukatlık Kanunu'nun hazırlıkları aşamasında meclisteki hukukçu milletvekilleri ile temasa geçip kanunun hazırlığına müdahil olması gerektiğini ifade etti.

Adana Barosu Başkanı Küçük, Gaziantep Barosu Başkanı Şarklı ve TBB Yönetim Kurulu Üyesi Elibol ise “Mesleğimizde çözülmeyi bekleyen birçok sorun var. Mesleki hiçbir sorunumuza kayıtsız kalamayız. Sorunlarımızın çözümünde daha fazla yol almak için daha fazla dayanışmaya, daha fazla birlikteliğe ihtiyacımız var. Mesleki sorunlara karşı her daim dayanışma içerisinde olan Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'ı ve yönetimini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” dediler.