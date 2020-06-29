Başarılı öğrenciler yaz kampı ile ödüllendirildi

Akdeniz Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Gültak, seçimlerden önce çocuklara verdiği sözünün gereğini yerine getirmeye devam ediyor. Akdeniz'in farklı mahallelerinde yaşayan 30 kız öğrenci, Silifke'de bulunan Kapızlı Yaz Kampı'na uğurlandı.

“Ailelerimizi de kampa yollayacağız”

Belediye binası önündeki uğurlama törenine Başkan Mustafa Gültak da katıldı, gençlerin sevincine, heyecan ve mutluluğuna ortak oldu. Akdeniz'in başarılı çocuklarını, geçen sene de Silifke kampına yolladıklarını hatırlatan Gültak, bu etkinliğin düzenlenmesinde destek sağlayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ederek, şöyle konuştu; "Amacımız, Akdeniz'de yaşayan, sosyal ve ekonomik sıkıntı çeken ailelerimizin çocuklarını bir araya getirip eğlenmelerini ve dinlenmelerini sağlamak ve bir kardeşlik ortamı oluşturmaktır. Bu gençlerimizin kimisi ders çalıştı, kimisi sınava girdi, kimisi tatile gidemedi, kimisi sokağa bile çıkamadı. Bugün ilk ekibimizi kampa yolluyoruz. Hepsine iyi eğlenceler diliyorum. Eylül veya ekim ayı içerisinde, mahallesinden hiç çıkmamış, 60 yaşını aşmış 200 ailemizi de inşallah Silifke kampına uğurlayacağız.”

Gençlerin ateşi ölçüldü, maske ve sosyal mesafe kuralına uyuldu

Başkan Gültak'ın konuşmasından sonra Akdeniz'in farklı mahallelerinde yaşayan, 18-22 yaş aralığında kız öğrencilerin, öncelikle ateşleri ölçüldü. Ardından maske takarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak otobüse binen öğrenciler, yaz kampına katılmak üzere Silifke'ye hareket etti.