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Başbakan Tatar, Toros Üniversitesi heyetini kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Toros Üniversitesi heyetini kabul etti.


Bir dizi ziyaret için Kuzey Kıbrıs'ı ziyaret eden Toros Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Sertaç Özveren ve Başkan Danışmanı Prof. Dr. Ahmet Özer'den oluşan Toros Üniversitesi heyeti, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı ziyaret etti. Aralık ayı içerisinde Başbakan Tatar'ı Toros Üniversitesine davet eden heyet, Başbakan Tatar'dan olumlu cevap aldı.


Mütevelli Heyet Başkanı Özveren ve Prof. Dr. Özer, Kuzey Kıbrıs'ta, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, YÖDAK Başkan Yardımcısı Hüseyin Gökçeoğlu ve Başbakan Danışmanı Ahmet Savaşan ile de bir araya geldi.


Başbakan Ersin Tatar'ın, Toros Üniversitesinde düzenlenmesi planlanan konferansı ile ilgili ilerleyen günlerde açıklama yapılacağı bildirildi.

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