Başhekim Aydınlı: "Fazla ilaç değil, doğru ilaç iyileştirir"

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Bahar Aydınlı, akılcı ilaç tüketimi konusunda toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Fazla ilaç değil, doğru ilaç iyileştirir" dedi.

Aydınlı, doğru ilaç kullanımına ilişkin yaptığı açıklamada, 2017 yılı Kasım ayında Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde açılan Akılcı İlaç Polikliniği'nin, yatan hastalara ve ayaktan başvuran hastalara hizmet verdiğini söyledi. Özellikle yoğun bakımlarda yatan hastaların ilaçlarının, ilaç-etkileşimleri ve istenmeyen ilaç reaksiyonları açısından değerlendirildiğine dikkat çeken Aydınlı, "Ayaktan polikliniğimize başvuran hastaların kullandığı ilaçlar, uygunsuz ilaç kullanımı açısından değerlendirilmekte, bunun yanı sıra ilaçlarını kullanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği belirtilmekte, hastanın bu yan etkiler nedeniyle başka polikliniklere başvurmasının önüne geçilmektedir" diye konuştu.

Hastaneye gelmeleri çok zor olan evde bakım hastaların ilaç yönetiminin ise evlerine giderek yapıldığına işaret eden Aydınlı, "Akılcı ilaç polikliniği hizmetlerine haziran ayı itibari ile evde bakım hastaları da dahil edilmiş, hastaneye gelmeleri çok zor olan bu hastalar özellikle çok fazla ilaç kullandığı tespit edilmiş ve kullandığı ilaçlar, ilaç etkileşimleri ve advers etkiler açısından değerlendirilmeye alınmıştır" ifadelerini kullandı.

"Akılcı İlaç Polikliniğimize, hamilelik ve emzirme dönemindeki kadınlar, yaşlılar ve çocuklar, böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalar, ilaç alerjisi öyküsü olan hastalar, çok fazla sayıda ilaç kullanan hastalar ve ilaçlar ile ilgili bilgi almak isteyenler başvurabilirler" diyen Aydınlı, "Polikliniğimizde ilaçların nasıl kullanılacağı, ilaç yan etkilerinin neler olabileceği, hangi durumlarda ilacı bırakmak gerektiği ve hangi ilaçlarla ve gıdalarla kullanılmaması gerektiği gibi birçok konuda bilgi verilmekte ve kullanılan süreler zarfında yapılacak kontroller takip edilmektedir" şeklinde konuştu.

Bilinçli ilaç tüketiminin önemine dikkat çeken Aydınlı, poliklinikte, açıldığı günden itibaren ayaktan ve yatan olmak üzere bin 402 hastanın değerlendirildiğini sözlerine ekledi.